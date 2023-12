Jennifer Lopez sfoggia su Instagram un look perfetto per il Natale, abbinando capi raffinati in oro e bianco che sono una vera ispirazione per le feste

Fonte: IPA Jennifer Lopez in oro e bianco nel look perfetto per Natale

Jennifer Lopez ci tiene a ricordare che il Natale è alle porte e ha deciso di farlo come solo lei sa fare: con un look pazzesco! Non che i precedenti siano da meno, ma dobbiamo ammettere che stavolta l’artista ha davvero dato il meglio di sé, abbinando capi preziosi e d’alta moda che possono essere una bella ispirazione per le feste. Anche in piccolo possiamo riprodurre la mise in oro e bianco con pochi elementi, lasciando certamente il segno (prendiamo nota!).

Jennifer Lopez preziosa con la gonna in broccato

L’ultimo periodo ci ha donato una Jennifer Lopez in pieno Rich Mom Energy Style, come direbbero gli addetti ai lavori. Per spiegarlo in parole semplici, basta rispolverare gli ultimi look che ci ha mostrato sia in occasione di eventi ufficiali che per il tempo libero: qualunque sia l’occasione, J.Lo sfoggia mise che emanano eleganza e opulenza, abbinando pochi elementi sui quali ne spicca uno (o anche più) dalla forte personalità.

In questo caso parliamo di una splendida gonna midi in broccato, finemente decorata con un sofisticato motivo di fiori e farfalle e con un cinturino in perle, che porta la firma di Gucci. Dopo aver calcato il red carpet del Gala ELLE’s Women In Hollywood indossando un corpetto spaziale – al fianco dell’inseparabile Ben Affleck -, l’artista e imprenditrice si è immersa nell’atmosfera natalizia, sfoggiando un look prezioso che è perfetto per questo periodo di feste. La camicia bianca (anche questa di Gucci) è essenziale, l’ideale per smorzare un abbinamento che potrebbe rischiare facilmente di apparire eccessivamente brillante e “carico”.

Jennifer Lopez osa con i maxi plateau (anche a Natale)

Archiviata la discutibile parentesi ballerine lucide – che a dirla tutta ci aveva fatto storcere un po’ il naso -, Jennifer Lopes per il look en pendant con l’albero di Natale, il primo addobbato nella nuova casa da 60 milioni di dollari che condivide con il suo Ben, ha scelto di osare con dei maxi plateau che ci vogliono occhi per guardarli.

I preziosi calabroni applicati sulla fascia non mentono. Si tratta dei Soko Glitter Platform di Gucci che sono quasi introvabili – resiste Harrod’s, dove sono disponibili a poco più di 800 euro -, modello molto amato dalle star e ideale per esaltare look e silhouette. Tempestati di glitter e rifiniti in oro, i sandali con cinturino son un must have delle festività natalizie (e non solo), per essere brillanti con stile nelle occasioni più importanti.

Ma se di preziosità parliamo, non possiamo proprio evitare di notare gli orecchini che J.Lo ha abbinato alla sua mise delle feste. Non sappiamo al momento da quale designer siano stati ideati, ma sono senza dubbio tra gli orecchini a tema più dolci di sempre, a forma di palline dell’albero di Natale e completi di fiocchetto (e brillanti, quelli veri). Tutto nel look di Jennifer Lopez trasuda spirito natalizio e voglia di bon ton e a noi, come sempre, non resta che prender nota di tutti i consigli di questa regina assoluta di stile, capace di stupirci a ogni apparizione.