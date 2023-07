Jennifer Lopez, splendida 54enne: balla sul tavolo vestita di cristalli

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Lunedì 24 giugno Jennifer Lopez ha compiuto 54 anni e, da allora, non ha mai smesso di festeggiare. Le celebrazioni proseguiranno per tutta la settimana, forse, tutto il mese chissà. Buon per lei e fa piacere anche a noi che non perdiamo occasione di ammirare (e quando possibile copiare) gli scintillanti ed elegantissimi outfit della scatenata festeggiata. A cominciare del brillante abito da sera utilizzato per uno sfrenata festa in famiglia, conclusasi con balli sul tavolo.

Per Jennifer Lopez la festa non finisce mai

“Birthday mood… all month!!” ha scritto Jennifer Lopez postando sul proprio profilo Instagram un carosello che immortala i momenti più scatenati e divertenti della sua lunghissima festa di compleanno. Per celebrare i 54 anni, la cantante ha organizzato una grande cena nel giardino di casa, in compagnia degli amici e, naturalmente, del grande amore ritrovato Ben Affleck.

Alla festa era presente anche “Lola” il suo alter ego, la scatenata party girl che la rende una performer ineguagliabile sul palco e che, in questa occasione, l’ha portata a danzare sul tavolo mentre il pubblico di amici circostante faceva la ola. A rendere il tutto ancora più brillante, lo splendido vestito da sera indossato dalla cantante.

Gli splendidi outfit da compleanno di JLo

Si tratta di un lungo abito di paillettes argentate, dal taglio lineare ma con dettagli preziosissimi, a cominciare dal profondo scollo sulla schiena, interrotto solo da due sottilissime spalline di cristalli. Il taglio perfetto per mettere in risalto il fondoschiena più famoso di Hollywood. Ancora più preziosi gli accessori. Al brillante capo, JLo ha abbinato dei grandi e maestosi orecchini pendenti in diamanti e zaffiro, una cascata di braccialetti tennis in diamanti e un due vistosi anelli, uno all’anulare e uno al mignolo, anche loro di diamanti e zaffiri.

Non da meno il secondo look della festosa giornata. Per un giro in barca con gli amici, la cantante dello stile unico, ha scelto un total look Valentino. Un bikini a triangolo a fantasia bianca e verde su sfondo nero, indossato sotto un leggero caftano trasparente, nero a strisce bianche. Per proteggersi dal sole, un classico borsalino nero. Al collo, una catena di diamanti che brilla più del sole di agosto. Mentre sono d’oro massiccio i grandi orecchini a cerchio e la collana pendente.

E c’è anche la festa di anniversario

Il compleanno non è l’unica importante ricorrenza del mese di luglio. Il 18 del mese si è infatti celebrato il primo anniversario di nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un matrimonio decisamente insolito il loro che, forse ancora traumatizzati da quel che era accaduto vent’anni fa, quando la loro relazione finì (sotto la morbosità dei paparazzi) a un passo dalle nozze, non hanno retto lo stress dei preparativi.

Così, sono scappati a Las Vegas e, senza dire niente a nessuno, si sono sposati all’improvviso. Un anno dopo, hanno celebrato assieme ai figli, con un allegro pranzo in un elegante ristorante di Beverly Hills. La sera, invece, i piccioncini si sono ritagliati un momento di intimità, con un romantico tête-à-tête a Santa Monica. Ma conoscendo JLo, i festeggiamenti sono destinati a proseguire.