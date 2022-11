Jennifer Lopez: “Tornare con gli ex non è sempre un bene”. E parla di Ben Affleck

Il ritorno di fiamma (con conseguente matrimonio in grande stile) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto sognare il mondo intero. E quando si parla di loro come coppia, è impossibile non pensare alla cosiddetta “minestra riscaldata”: tornare con gli ex è possibile, soprattutto a distanza di vent’anni? L’artista si è raccontata in una lunga intervista, dove ha parlato di questo aspetto in modo inedito, come mai ci saremmo aspettate.

Jennifer Lopez: “Tornare con gli ex? Non è sempre una buona idea”

Li abbiamo seguiti, amati e le voci di crisi a poche settimane dal matrimonio sono state prontamente smentite dalla coppia, che si è mostrata unita e affiatata, nonostante alcune differenze. Di fatto, Jennifer Lopez e Ben Affleck ci hanno riprovato a distanza di anni – ben venti – e hanno persino deciso di convolare a nozze, sancendo quell’amore dal mancato finale.

Nell’intervista concessa a Vogue, la Lopez ha posto l’accento sul tornare con gli ex, svelando un pensiero inedito. “Non è sempre una buona idea ricongiungersi con gli ex partner. Non so se lo consiglio a tutti. A volte cresci troppo, a volte cresci in modo semplicemente diverso“, ha ammesso. Ma con Affleck è andata diversamente: si sono ritrovati al momento giusto, quello che avevano atteso per tanti anni.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, chi ha fatto la prima mossa

Ma come si sono ricongiunti? Cosa è scattato, davvero? Chi ha fatto la prima mossa? Ben Affleck, stando alle parole della Lopez. In realtà, l’ex coppia aveva perso totalmente i contatti, che sono stati ripresi quasi per caso (fortuito). Il loro viaggio verso il “vero amore” è stato costellato da altri rapporti, numerosi flirt, matrimoni, figli. “Non voglio screditare quello che è accaduto nel mezzo“, ha rivelato la Lopez, mostrando rispetto.

Ambedue, tuttavia, hanno spesso pensato all’amore “giovane”, quello che lascia senza fiato, che fa battere il cuore. Quello che, quando si è adulti, spesso si perde un po’ di vista. Alla fine, dopo i primi contatti, i due hanno semplicemente ripreso il loro rapporto e hanno riscoperto che quell’amore che provavano non era mai andato via. Era rimasto lì, da qualche parte, in attesa di potersi esprimere di nuovo.

Una famiglia allargata tra “voci di crisi”

Jennifer Lopez ha anche ammesso che Ben Affleck è un “fantastico co-genitore“, e che stanno lavorando sulla loro famiglia. Certo, i figli adolescenti – un’età tutt’altro che semplice – si stanno ancora adattando ai cambiamenti, ma le prove in veste di famiglia allargata stanno andando bene.

“La transizione è un processo che va gestito con cura, ovviamente sono adolescenti e hanno tanti sentimenti, ma finora nessun problema”. La sua speranza è che i figli di Affleck possano trovare in lei un punto di riferimento, una sorta di alleata.

In ogni caso, non c’è alcuna crisi tra loro: le indiscrezioni erano state condivise proprio a poche settimane dalle nozze. La loro storia d’amore sta procedendo per il meglio, e non sono mai stati tanto uniti, ma soprattutto hanno intenzione di non dirsi mai più “addio”, e di rispettare la promessa d’amore che si sono fatti.