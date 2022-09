Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Voci sul divorzio lampo”. I motivi

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

Imperversano voci di divorzio sulla coppia composta da Ben Affleck e Jennifer Lopez, freschi sposini e reduci da una luna di miele in Europa. Dopo i festeggiamenti del matrimonio da favola, infatti, la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni che, tuttavia, inizierebbe a star stretta all’attore. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a Heat World come la cantante sia preoccupata per l’umore del marito e stia cercando in tutti i modi di non farlo annoiare: “Sta facendo tutto il possibile per renderlo felice e occupato”.

Jennifer Lopez preoccupata: “Teme che Ben possa annoiarsi”

Due mesi fa Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno celebrato un matrimonio da favola nella cornice di Las Vegas, seguita dai festeggiamenti privati in Georgia con famiglia e amici stretti. Il ritorno di fiamma ha fatto sognare tutti, con la cantante e l’attore che si sono riscoperti nuovamente innamorati. Tuttavia non tutto starebbe filando liscio, stando a quanto racconta una fonte vicina alla coppia alla rivista inglese Heat World.

I fan negli ultimi tempi hanno spesso sottolineato come l’umore dell’attore si sia incupito subito dopo la celebrazione delle doppie nozze. Subito dopo i grandi fasti del matrimonio da favola e la luna di miele in Europa, Italia compresa, la coppia di sposini ha fatto rientro a Los Angeles tornando dunque alla normalità.

L’insider svela però come Jennifer Lopez abbia notato un cambiamento di umore nel suo Ben: “Adesso che tutta l’eccitazione per il matrimonio e la luna di miele è svanita, Jen teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale molto rapidamente”. E aggiunge: “Sente un’enorme pressione affinché questo matrimonio abbia successo e sta facendo tutto il possibile per rendere Ben felice e occupato”. La cantante avrebbe persino cercato di convincerlo a “unirsi ai suoi allenamenti punitivi e andare a più eventi insieme in modo da poterlo tenere d’occhio“.

Jennifer Lopez, i rimedi per evitare la crisi con Ben Affleck

Come riferisce la rivista inglese, la scorsa settimana Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno partecipato al Malibu Chilli Cook-off con i gemelli di 14 anni di J-Lo, Emme e Max. Tuttavia la coppia è parsa distaccata, con l’attore che si sarebbe fatto vedere cupo e pensieroso. E un fan ha scritto su Twitter: “Perché Ben Affleck sembra così dannatamente infelice in ogni foto?”. Un altro ha commentato: “Non la guarda quasi mai nella maggior parte delle foto che vediamo. Non è un buon segno”.

La fonte vicina alla coppia ha rivelato ulteriori dettagli su questa presunta crisi di coppia, spiegando come la cantante stia cercando di prevenirla: “Stanno per trasferirsi a casa di Jen e stanno attualmente cercando di consolidare tutte le loro cose. Jen non vede l’ora di tenere Ben occupato e si sta assicurando che sia felice di trascorrere del tempo a casa”. La cantante starebbe addirittura “organizzando una sala giochi lì in modo che possa uscire con i suoi amici”. Secondo l’insider, Jennifer Lopez vorrebbe girare un altro film con Ben Affleck: “Pensa che sia il modo perfetto per rendere stimolante il rapporto e impedire a Ben di annoiarsi”.

Tira aria di crisi, dunque, su una delle coppie più chiacchierate di questa estate. Dopo il matrimonio da sogno, la cantante e l’attore devono ora affrontare la prova più importante: la vita quotidiana come marito e moglie. Affinché il loro ritorno di fiamma non si riveli soltanto un fuocherello di passaggio.