Jennifer Lopez e Ben Affleck, la seconda luna di miele in Italia: cosa c’entra George Clooney

È tempo di luna di miele per Jennifer Lopez e Ben Affleck, che non hanno nessuna intenzione di smettere di celebrare il loro amore. Dopo il loro secondo matrimonio, celebrato in Georgia con un sontuoso party, i due sono volati in Italia per un nuovo, romanticissimo, viaggio di nozze.

Le foto della coppia di sposini al Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como hanno già fatto il giro del web, e già tantissimi giornali hanno ipotizzato che i Bennifer siano ospiti del collega George Clooney.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il secondo viaggio di nozze in Italia

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati (di nuovo) amore eterno in Georgia, nella mega villa dell’attore da 9 milioni di dollari, alla presenza degli affetti e degli amici più cari. E dopo dei festeggiamenti in grande stile, non poteva mancare una seconda luna di miele degna di questo nome.

Quale destinazione più romantica dell’Italia? Se dopo le nozze lampo a Las Vegas di metà luglio i due avevano scelto di volare a Parigi in compagnia di tutta la famiglia, questa volta i Bennifer hanno deciso di concedersi un viaggio di nozze da sogno in compagnia l’uno dell’altra, in uno dei luoghi più suggestivi del bel paese. Stiamo parlando del Lago di Como, che ha fatto innamorare anche tante altre star di Hollywood, primo fra tutti George Clooney, che da anni è proprietario della meravigliosa Villa Oleandra.

La coppia di sposini è stata avvistata al Grand Hotel Tremezzo: gli scatti, diffusi in esclusiva dal Daily Mail, immortalano Jennifer e Ben che arrivano sorridenti mano nella mano, per poi sedersi a un tavolo per una romantica cena con vista. Pare che i due si siano scambiati tenere effusioni durante la serata, riguardando sui loro telefoni gli scatti del loro matrimonio.

Stando a quanto riportato dai giornali statunitensi, la cantante e l’attore, dopo la cena a lume di candela, avrebbero fatto visita a Villa Oleandra con il motoscafo di proprietà dei Clooney, che avrebbero deciso di ospitarli durante questa loro luna di miele.

Non è certo la prima volta che l’attore apre le porte della sua proprietà a Como: nel corso degli anni tantissimi i personaggi di primo piano ospitati, dagli Obama alla famiglia di Michael Jordan, passando per Cindy Crawford e Rande Gerber, fino gli amici e colleghi Brad Pitt e Matt Damon.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il secondo matrimonio da sogno

Dopo le nozze a Las Vegas, che avevano lasciato i fan con l’amaro in bocca, alla fine il matrimonio da sogno è arrivato: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato di nuovo il fatidico Sì alla presenza delle loro famiglie, degli amici e delle star.

La popstar era semplicemente meravigliosa: ha indossato una creazione couture di Ralph Lauren in pieno stile hollywoodiano, un abito aderente e con la gonna ricoperta da piccole balze, con uno strascico e un velo lungo 6 metri. Anche Affleck era elegantissimo, un elegante smoking con giacca bianca e pantaloni neri.

La location scelta per le nozze non era affatto casuale: la coppia infatti ha celebrato le nozze in Georgia, nella mega villa super lusso da 9 milioni di dollari dell’attore, dove la coppia avrebbe dovuto sposarsi vent’anni fa. Un modo per celebrare quell’amore “paziente”, che ha saputo attendere il momento giusto.