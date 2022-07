J.Lo e Affleck, luna di miele a Parigi. Parla Gwyneth (la ex storica) dopo le nozze lampo

Fonte: GETTY Jennifer Lopez, regina di stile: pazzesca alla premiere di “Halftime”

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, e per un attimo il tempo si è fermato. Solo per un secondo, e riportandoci indietro di vent’anni. Perché, sì, come ha affermato la stessa signora Affleck nella sua newsletter (ha deciso di prendere il cognome del marito), l’amore è paziente. Sa aspettare. Dalla nozze lampo fino alla luna di miele a Parigi, a parlare è la ex storica: Gwyneth Paltrow. Che si dice felice (nonostante tutto).

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la luna di miele a Parigi dopo le nozzw

I Bennifer – così vengono chiamati Jennifer e Ben – hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele a Parigi, la Capitale dell’Amore per eccellenza. Le nozze lampo a Las Vegas non sono passate inosservate: certo, l’annuncio c’era. L’anello di fidanzamento anche. Ma il matrimonio si è svolto in fretta, e su decisione della stessa Jennifer, che non voleva attendere per “paura”.

Le fedi in bella vista, i figli al seguito, come una grande famiglia. Il Signor e la Signora Affleck stanno rivivendo un vero e proprio flashback: vent’anni sono passati da quando dominavano i red carpet e Hollywood con il loro amore passionale. E oggi continuano a farlo, a dimostrazione che le seconde possibilità esistono e sono più belle che mai.

La cerimonia a Las Vegas è stata a dir poco un incanto. Ma non è tutto, perché si sono addirittura commossi: l’emozione è stata tanta e le lacrime non sono mancate alla A Little White Wedding Chapel. Contrariamente alla prima volta, non hanno condiviso alcun dettaglio delle nozze prima del “Sì”. Hanno preferito mantenersi lontani dai riflettori, proprio perché sono stati tra le principali cause di rottura vent’anni fa: non volevano in alcun modo ripetere lo stesso errore.

Gwyneth Paltrow, l’ex di Ben commenta il matrimonio lampo

Quando a parlare sono gli ex, c’è da avere un po’ di timore, soprattutto in base a come è finita la relazione. Ma non è questo il caso di Gwyneth Paltrow, nonostante quanto successo in passato. Tutt’altro, perché l’ex fidanzata di Ben Affleck ha commentato in modo positivo le nozze. Si è espressa in merito su richiesta di un follower su Instagram: “Come ti senti per Ben e J.Lo?”

La risposta ha davvero sorpreso tutti: “Amore. Così romantico. Molto felice per loro”. La sua reazione dimostra che si può andare avanti e che si può chiudere con il passato. Perché diciamo così? Nel 1998, infatti, Jennifer Lopez non era stata così “gentile” con la Paltrow: in un’intervista a Movieline, aveva detto di non sapere quali film avesse fatto e che era famosa solo per uscire con Brad Pitt.

Gwyneth e Ben si sono frequentati dal 1997 al 2000, ben prima che Affleck iniziasse la sua storia d’amore con Jennifer. In ogni caso, è tutto “perdonato”, se così possiamo dire. Del resto, nessuno dei due è rimasto ancorato al passato, ed entrambi hanno avuto altri legami, partner. Ma è una bella lezione: anche gli ex possono conservare un bel ricordo di una vecchia storia d’amore, nonostante i dissidi e magari qualche parola non propriamente carina.