Jennifer Lopez, perché ha voluto sposare “in fretta” Ben Affleck

La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa di certo sognare chiunque, soprattutto per il salto nel passato che hanno fatto, recuperando un amore che non aveva visto realmente la fine; dopo le nozze, però, che si sono tenute con pochissimo preavviso lo scorso 16 luglio, arrivano le prime ipotesi sul reale motivo dietro il matrimonio “lampo” tra i due innamorati.

Jennifer Lopez, il motivo dietro il matrimonio “lampo”

Essere una delle coppie più amate nel mondo dello showbiz comporta anche il fatto di trovarsi continuamente al centro di ipotesi e presunte voci. Questo è il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che il 16 luglio si sono sposati a Las Vegas e sono apparsi bellissimi e soprattutto molto felici in un giorno così importante, ma i primi rumors hanno già iniziato a fare il giro del web e la coppia è al centro dell’attenzione ancora una volta.

Secondo quanto riportato dal magazine americano Page Six, ci sarebbe un motivo ben preciso dietro alla scelta di sposarsi in modo così repentino. A quanto pare, però, il bell’attore non sarebbe l’artefice di tale fretta, ma sarebbe stata la stessa Jennifer Lopez a voler accelerare i tempi subito dopo la proposta di matrimonio, e la ragione riguarderebbe la paura che il suo Ben potesse improvvisamente cambiare idea.

“Lei era pronta a sposarsi la notte stessa della proposta di Ben“, così è stato dichiarato da una fonte di Page Six, vicina alla popstar. Una decisione, quindi, che sarebbe stata presa senza perdere il minimo tempo all’arrivo della fantomatica proposta che ha fatto sognare chiunque. Sempre secondo la fonte del magazine, Ben Affleck avrebbe rivelato il piano per il matrimonio con la Lopez alla sua ex Jennifer Garner, proprio qualche giorno prima.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, un amore da fiaba

Una separazione durata tanti anni, quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno fatto sognare davvero tutti con il loro ritorno di fiamma che li ha riportati al centro dei riflettori senza lasciare più spazio a nessun altro.

Agli inizi degli anni 2000 erano già i più amati nel mondo dello spettacolo, ma con la scintilla che è tornata a scoppiare nell’ultimo anno non si fa che parlare di loro. La notizia del ritorno di fiamma è arrivata rendendo felici tutti coloro che vivevano nel ricordo di questa meravigliosa coppia, e in pochissimo tempo i due hanno tagliato il traguardo degli step che solitamente si raggiungono con più fatica.

I Bennifer hanno cercato casa a lungo per poter vivere la loro storia d’amore insieme alla famiglia, e alla fine sono convolati a nozze quasi in segreto, o comunque con pochissimo preavviso. Dall’annuncio al matrimonio, il passo è stato breve, e sono riusciti a essere ugualmente i protagonisti come sempre: abiti meravigliosi, cerimonia nella cappella A Little White Wedding Chapel e festa intima.

Stando a quanto riportato da Page Six, i due innamorati avrebbero festeggiato con i figli su un jet privato, durante il viaggio di ritorno verso Los Angeles nelle prime ore della domenica, con pizza e bibite a volontà.