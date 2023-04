Claudia Gerini: “Sono messa male in amore”. E si confessa sull’età

Fonte: IPA Claudia Gerini, le confessioni sull'amore e sull'età

Attrice di grande talento, donna dal fascino innegabile, Claudia Gerini è una delle più belle dive del panorama artistico italiano. E se la vita professionale le sorride, diversamente fa la sfera affettiva più romantica. Infatti, come lei stesso ha ammesso: “Sono messa male in amore”. Un racconto a tutto tondo: dalla carriera, agli amori, fino al suo rapporto con l’età da cui emerge un bellissimo messaggio.

Claudia Gerini, cosa ha detto sull’amore

L’occasione per parlare di sé, facendo emergere un racconto vero e sincero, è l’imminente uscita del suo romanzo nelle librerie: la data è quella del 2 maggio e il titolo Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice, edito da Piemme.

E dalle pagine di Gente Claudia Gerini si è raccontata su tutto, compresa la sfera sentimentale. Alla domanda su come è messa in amore ha risposto: “Non bene, anzi direi malino. Lo scriva: la Gerini è messa male in amore”. Risposta a cui ha aggiunto anche una smentita del gossip recente che la dava nuovamente con l’ex Simon Clementi: “Ma no figurarsi – ha detto -. Io dei miei ex rimango amica. Siamo usciti ma non ci siamo rimessi assieme”.

Ma cosa cerca Claudia Gerini in un uomo? Lo ha spiegato a Gente: “Devo avere vicino un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo. Un uomo con personalità, che non lasci decidere solo a me. Odio quelli del ‘facciamo come vuoi tu, amore’. A me piace il ‘facciamo come vogliamo noi due’. È molto difficile trovare un uomo così”. Ma una cosa è certa: non ha perso la speranza, almeno stando a quanto ha confessato al giornale.

L’intervista è stata anche l’occasione per fare il punto sugli ex, di cui ha parlato nel libro, raccontando come sono andate le cose con Carlo Verdone. “Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt – ha spiegato l’attrice -. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece la voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici”.

Claudia Gerini, la confessione sull’età

Bellissima, di successo e felice dell’età che ha: così appare Claudia Gerini, leggendo le sue parole in merito ai 50 anni. A Gente ha spiegato di sentirsi “Bene, in forma energica. Sto sempre in lotta con qualche chilo in più o in meno”.

Po, in merito all’epoca di vita che sta vivendo, ha aggiunto: “Se potessi fermare il tempo, mi fermerei ai 50. La testa funzione, ho tutti gli strumenti affinati, ho esperienza, mi sono fatta male, ma ora so cosa voglio e cosa no. È un’età di grande consapevolezza, ma ho ancora voglia di mettermi in gioco”.

Parole da quali emerge un ottimo rapporto con il tempo che passa, del resto anche una recente foto in bikini dimostrava la stessa cosa. Ed emerge anche una profonda consapevolezza del punto della vita a cui è arrivata. Infatti, poi, ha aggiunto: “La sicurezza che ho ora, a 30 anni non l’avevo. E poi ho imparato a fidarmi del mio istinto, cosa che prima non facevo”.

Claudia Gerini ha all’attivo 86 film e una cosa è certa: ha ancora tantissima voglia di mettersi in gioco nel lavoro e in amore.