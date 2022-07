Claudia Gerini splendida in costume. E mostra orgogliosa la cicatrice del cesareo

Fonte: Ansa Claudia Gerini, i 50 anni dell’attrice dalla bellezza senza tempo

Un pizzico di ironia, la voglia di non prendersi troppo sul serio e soprattutto la consapevolezza della propria bellezza che prescinde dai piccoli (e grandi) difetti del corpo. Claudia Gerini su Instagram ha condiviso alcuni scatti in spiaggia, mostrandosi in bikini e lanciando un bellissimo messaggio che serve a tutte.

Claudia Gerini, splendida in bikini e orgogliosa del proprio corpo

Claudia Gerini è sempre stata amata dal suo pubblico, oltre che per l’innegabile bellezza, anche per la sua spontaneità e la sua grande ironia. Ne ha dato prova ancora una volta su Instagram, dove ha condiviso dei bellissimi scatti al mare, mentre passeggia sulla spiaggia e si concede un bagno.

In una piattaforma social come Instagram, dove ancora purtroppo molte influencer e personaggi famosi preferiscono apparire con i propri visi e i propri corpi deformati da migliaia filtri, l’attrice ha deciso di mostrarsi esattamente com’è.

Splendida nel suo bikini verde bottiglia (da cui trarre ispirazione per la nostra estate) la Gerini non vuole certo nascondersi e lascia che siano le foto a parlare di lei. Perché la bellezza non è certo un corpo perfetto o un viso senza rughe, bensì consapevolezza dei propri punti di forza. E poco importano i piccoli difetti, i chili in più o qualche curva morbida quando si impara ad accettarsi e soprattutto amarsi per quello che si è, e non per come si appare.

Claudia Gerini, la cicatrice del cesareo

L’attrice, consapevole del proprio corpo e del proprio fascino, ha deciso di accompagnare al carosello di foto delle frasi che dimostrano tutta la sua ironia. Proprio con la sagacia che la contraddistingue, Claudia Gerini ha scritto su Instagram: “Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!!”. E poi ha aggiunto: “Si vede…. Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”, accompagnando le sue parole alle emoticon delle risate.

Se tutto ciò non bastasse, a campeggiare tra gli hashtag uno molto significativo, “I don’t care”, ovvero “non mi importa”. Perché mentre a tutti viene chiesto di uniformarsi a dei modelli prestabiliti, la Gerini non nasconde neanche la cicatrice del parto cesareo. “Ma quanto è bella la cicatrice del cesareo che spunta?? Io ne vado fiera, è il mio sorriso sulla pancia”, commenta un’utente sul suo post. “Sei fantastica così come sei! sei vera”, aggiunge un’altra.

Claudia Gerini e Nancy Brilli, i messaggi di body positivity su Instagram

Claudia Gerini ha lanciato un bel messaggio di body positivity, esattamente come ha fatto Nancy Brilli poco prima di lei. Anche la collega infatti, mostrandosi in costume sui social, ha voluto dare uno schiaffo a tutte le critiche e ai commenti negativi, facendosi portabandiera dell’accettazione di sé e del proprio corpo.

“Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”, ha affermato con fierezza nel video apprezzatissimo dai follower. Perché alla fine è questo che serve a tutti: una buona dose di autenticità.