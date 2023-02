Elena Sofia Ricci di nuovo felice con Gabriele Anagni: dove lo abbiamo già visto

Fonte: IPA Rome Film Fest: Elena Sofia Ricci, garanzia di eleganza sul red carpet (con la figlia Maria)

Sono trascorsi poco meno di due mesi da quando si è diffusa l’indiscrezione sulla fine del matrimonio tra Elena Sofia Ricci e il marito (o meglio, ex) Stefano Mainetti. Una notizia inaspettata che i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito, ma che ha comunque lasciato un po’ d’amaro in bocca. Quello tra l’attrice e il compositore e direttore d’orchestra era un rapporto che perdurava da oltre 19 anni, ma adesso – stando a un’altra indiscrezione – sembra che la bella Elena abbia trovato di nuovo il sorriso. E con un collega ben più giovane di lei.

Elena Sofia Ricci felice dopo il divorzio grazie a Gabriele Anagni

Come ci aspettavamo, quando si è diffusa l’indiscrezione sulla fine del matrimonio di Elena Sofia Ricci dopo ben 19 anni, non sono arrivate conferme (o smentite) in merito da parte dell’attrice. L’amata Suor Angela di Che Dio ci Aiuti, ruolo a cui di recente ha detto addio in modo definitivo, ha sempre preferito mantenere un profilo basso per ciò che concerne la sua vita privata. Una scelta doverosa, s’intende, ma che purtroppo talvolta non sfugge alle leggi del gossip, sempre pronto a far incursione svelando retroscena che si preferirebbe tener per sé.

Quello tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra, è stato un matrimonio lungo e felice, dal quale è nata anche la splendida figlia Maria (la seconda per l’attrice), da poco diventata maggiorenne. Ma si sa, al cuor non si comanda e il sentimento – anche il più bello del mondo – può via via scemare, senza possibilità di ritorno. L’indiscrezione sulla rottura parlava di una decisione presa di comune accordo a causa di una “Crisi diventata ormai insanabile”. E adesso si aggiunge carne al fuoco: stando al settimanale Oggi, la protagonista della nuova fiction di Rai 1 Fiori sopra l’inferno, avrebbe superato questo periodo difficile grazie al collega Gabriele Anagni, con cui condivide il palcoscenico e che le avrebbe fatto di nuovo trovare il sorriso.

Tra le pagine del settimanale si legge di una “Profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo” con il giovane attore, col quale c’è una differenza d’età di ben 29 anni.

Gabriele Anagni, chi è il nuovo (presunto) flirt di Elena Sofia Ricci

Le donne ultimamente si stanno prendendo la loro rivincita. In un mondo al maschile in cui avere una fidanzata più giovane è contemplato come “normale”, per noi è sempre stato un po’ diverso: c’è chi non può fare a meno di storcere il naso, ma in fondo se c’è un vero sentimento, chi può sentirsi in diritto di criticare? Anche di Anna Tatangelo ultimamente si vocifera di una storia d’amore con il giovane (e bellissimo) modello Mattia Narducci, senza dimenticare la splendida Rita Rusic che ormai da tempo fa coppia fissa con Cristiano Di Luzio, col quale ci sono ben 30 anni di differenza.

Ben venga qualunque amore, se riesce a far tornare il sorriso sul volto di una donna. Nel caso di Elena Sofia Ricci – che abbiamo ammirato in tutto il suo splendore al Festival di Sanremo – tutto sarebbe nato grazie allo spettacolo La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams, che porta in scena proprio insieme a Gabriele Anagni dal 2021. Classe 1991, l’attore non è un volto nuovo per il pubblico che lo ha potuto apprezzare in diverse fiction e prodotti televisivi di gran successo.

Anagni ha esordito nella storica serie tv Un medico in famiglia, ma il vero successo è arrivato grazie al ruolo di Claudio Parenti nella soap Un posto al sole. Per non parlare de Il Paradiso delle Signore, fiction Rai tra le più amate di sempre nella quale veste ancora i panni di Alfredo Perico al fianco di un cast di grandi attori come Giuseppe Zeno, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.