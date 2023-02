“Fiori sopra l’inferno”, Elena Sofia Ricci diventa una profiler: data di inizio e trama

Fonte: ANSA Elena Sofia Ricci è la protagonista di "Fiori sopra l'inferno"

Ha da poco lasciato il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, ma è già pronta a tornare in televisione con un nuovo personaggio e nuove avventure. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci che sarà la protagonista della serie Fiori sopra l’inferno in cui interpreta una profiler. La data d’inizio è vicinissima e la trama particolarmente intrigante.

Fiori sopra l’inferno, la nuova serie con Elena Sofia Ricci: trama e ambientazione

Elena Sofia Ricci è un’attrice di grande talento, capace d’interpretare ruoli molto diversi tra loro e di farlo con credibilità e competenza. E ora, dopo che ha dismesso i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, torna in televisione con un nuovo personaggio. Sarà infatti Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno, ovvero una profiler di circa 60 anni che lavora per la polizia di Udine.

La fiction è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice Ilaria Tuti, libro che fa parte di una serie che vede come protagonista sempre la commissario di polizia portata sullo schermo Elena Sofia Ricci.

La protagonista si dovrà mettere alla prova per tirare le fila e scoprire chi è l’autore di una serie di omicidi inspiegabili che avvengono a Travenì, un borgo di montagna. Delitti che sembrano voler difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli.

L’ufficio stampa Rai spiega che il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci è quello di una donna: “Forte, tagliente e caparbia, trovare le risposte è il mestiere di Teresa”. Però non manca anche una situazione personale particolarmente difficile, infatti la profiler accusa i primi sintomi dell’Alzheimer.

Una trama particolarmente intrigante, che si tinge di giallo e di mistero, ma anche con importanti spunti per indagare l’animo umano.

Suggestiva l’ambientazione, infatti le vicende della serie si sviluppano in un piccolo paesino di montagna, descritto come: “Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti”.

Le scene sono state girate in Friuli Venezia Giulia, in quelle zone che fanno da sfondo alle vicende.

Fonte: ANSA

Fiori sopra l’inferno: quando vederlo, puntate e dove

Un cast molto ricco, con – tra gli altri – Giuseppe Spata e Gianluca Gobbi, capitanato da Elena Sofia Ricci va a comporre i personaggi che si potranno conoscere in Fiori sopra l’inferno. Di questo ruolo l’attrice ha detto ad Ansa: “Mi sono innamorata subito di lei, perché tiene insieme tutte le contraddizioni. Sono grata alla Rai che ogni tanto mette in campo una serie di tematiche importanti, come la malattia, accompagnata dal tema della solitudine che lei stessa ha scelto, ma poi probabilmente ne ha paura nel momento in cui scopre la malattia”.

La fiction prenderà il via lunedì 13 febbraio, proprio subito dopo la settimana di Sanremo 2023 dove l’attrice è attesa come ospite della prima serata. Si comporrà di un totale di sei episodi di cinquanta minuti ciascuno, suddivisi in tre prime serate su Rai Uno.

Fiori sopra l’inferno è una co-produzione Rai Fiction-Publispei e vede alla regia Carlo Carlei. Inoltre ha ottenuto il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato.