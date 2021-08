Rita Rusic esce allo scoperto col nuovo (giovane) fidanzato

editato in: da

Un’estate speciale quella di Rita Rusic, che sembra aver ritrovato l’amore. La produttrice cinematografica ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha lasciato tutti di stucco con l’ultimo scatto condiviso su Instagram, in cui si mostra felice (e in formissima) al fianco di un aitante giovane uomo.

Gli hashtag a corredo della foto sembrano non lasciare alcun dubbio, parole come “love”, “me” e “you” formano il ritratto di una donna innamorata che si sta godendo le vacanze estive con qualcuno che è riuscito a farle battere di nuovo il cuore. Di lui al momento non sappiamo molto, a parte ciò che è sotto gli occhi di tutti: probabilmente è un modello, alto e bruno e con un fisico palestrato a dir poco perfetto.

E salta agli occhi anche l’evidente differenza d’età, cosa che ancora fa storcere il naso ad alcuni. È sempre la stessa storia, quando una donna si lega a un ragazzo più giovane di lei si grida allo “scandalo”, come se stare con persone più giovani fosse socialmente ed eticamente accettabile soltanto per gli uomini.

L’amore non ha età, questo ormai dovrebbe essere un dato di fatto. Ma c’è chi ancora si meraviglia facendo persino delle insinuazioni non proprio gentili, come quelle di alcuni follower che hanno ipotizzato tra i commenti che non si trattasse del nuovo fidanzato della Rusic, ma del secondo figlio avuto con Cecchi Gori, con il quale ha avuto una lunghissima relazione (per ben 17 anni).

Invidia? Gelosia? Poco importa, la splendida Rita Rusic si gode un momento felice e spensierato e se questo misterioso uomo è riuscito a farle ritrovare il sorriso, possiamo solo gioirne. Lei a 61 anni è sempre più bella e in forma e, dobbiamo ammetterlo, i due insieme formano una coppia formidabile.

Non sono mancati i commenti di amici e colleghi dell’attrice e produttrice croata, come quelli delle ex gieffine Licia Nunez e Fernanda Lessa, che con lei hanno condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, o come quello di Clizia Incorvaia, l’influencer e modella siciliana che ormai da tempo fa coppia fissa con Paolo Ciavarro. Anche da parte dei “nip” non sono mancati attestati di stima. Una utente ha scritto: “Io ti adoro sei un esempio per tutte noi donne! Brava! Anche la mia mamma ha un uomo molto più giovane di lei e tutti a pensar male e invece sono insieme da una vita!”.