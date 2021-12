Vanessa Gravina, il primo Natale da sola dopo la fine dell’amore con Domenico

I primi tempi dopo la fine di un amore sono sempre duri, specie quando la relazione è stata lunga e importante. Vanessa Gravina si è affidata alle pagine del settimanale Di Più Tv per raccontare le sue emozioni dopo la separazione da Domenico Pimpinella: per la prima volta, l’amatissima attrice trascorrerà le feste da sola.

Vanessa Gravina: “Il distacco è stato doloroso”

Un amore grande che però, col tempo, si era affievolito. Non ci sono motivazioni sensazionali dietro la fine del rapporto tra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella, sposati dal 2015 e in coppia da circa dieci anni. L’annuncio della separazione tra i due era stato diffuso proprio dall’attrice, star del cinema e delle fiction, che aveva parlato della sua separazione in tv con molta serenità specificando che con il compagno i rapporti erano rimasti cordiali. Col passare dei mesi la situazione non è cambiata e l’attrice non ha potuto evitare di ricordare l’epilogo della sua storia d’amore con un po’ di malinconia, inevitabile nelle settimane che precedono il Natale.

Domenico e la popolare interprete de Il Paradiso delle signore vivono distanti pochi chilometri l’uno dall’altra e continuano a contare sull’affetto reciproco senza rinnegare il sentimento che hanno vissuto: “So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”.

Con Domenico fu un colpo di fulmine

Vanessa Gravina aveva già raccontato che per lei e Domenico la decisione di prendere strade diverse era giunta dopo il lockdown: l’attrice e il manager avevano risentito delle difficoltà di una stagione difficile che ha messo alla prova la tenuta di tantissime coppie, anche quelle che sembravano più consolidate. I due si erano detti Sì nel 2015 davanti a un ristretto numero di invitati, una cerimonia che aveva suggellato un amore nato con un colpo di fulmine qualche anno prima e che aveva indotto la Gravina a chiudere un’altra relazione di lunga durata, quella con il collega Edoardo Siravo, uno dei volti più noti della soap Vivere, con cui ha condiviso anche molti anni di lavoro in ambito teatrale.