Gwyneth Paltrow, la fine dell’amicizia con Madonna e la rottura con Ben Affleck

Un'autobiografia (non autorizzata) dell'attrice svela alcuni retroscena della sua vita privata restati segreti fino ad oggi

IPA Gwyneth Paltrow

Gwyneth: The Biography: così si intitola l’ultima fatica di Amy Odell, giornalista di costume, che aveva già fatto scalpore col suo libro precedente, dedicato ad Anna Wintour. Basandosi su oltre 220 interviste, l’autrice ripercorre nel volume la vita di una delle attrici più amate di Hollywood: Gwyneth Paltrow. Tra i tanti retroscena quelli più interessanti sono quelli relativi alla fine delle amicizie con Madonna e Winona Ryder. Senza dimenticare la rottura con Ben Affleck, con il quale il Premio Oscar ha sempre avuto un’ottima intesa sessuale.

Perché Gwyneth Paltrow e Madonna hanno litigato

Gwyneth Paltrow e Madonna sono state amiche per molto tempo. Entrambe hanno sposato uomini inglesi e hanno persino condiviso la stessa personal trainer, Tracy Anderson. Nei primi anni Duemila è arrivata la rottura improvvisa.

La versione non ufficiale ha sostenuto che le due si fossero allontanate perché la cantante aveva licenziato Anderson, cosa che aveva irritato la Paltrow. Ma la realtà sarebbe un’altra e legata ad un episodio che coinvolge anche Chris Martin, ex marito della Paltrow.

La popstar si sarebbe presentata su un’isola dove l’amica era in vacanza col leader dei Coldplay:”Madonna sembrava sapere che Gwyneth sarebbe stata lì cosa che Gwyneth sembrava trovare strana, come ha ricordato un’amica”.

Secondo il libro, Madonna “ha insistito” affinché la coppia si unisse a lei per una cena di gruppo, durante la quale la vincitrice del Grammy Award si sarebbe “infuriata” con la figlia Lourdes, all’epoca una bambina oggi splendida 28enne.

“Gwyneth e Martin erano disgustati dal comportamento di Madonna”, ha affermato la Odell, aggiungendo che il cantante dei Coldplay avrebbe detto all’ex moglie: “Non posso più stare con questa donna. È orribile”.

L’attrice avrebbe poi ammesso in seguito che “Madonna era tossica e ha posto fine all’amicizia”. Nessuna delle due star ha parlato mai pubblicamente della fine di questo rapporto.

L’amicizia tra Gwyneth Paltrow e Winona Ryder sarebbe invece finita per gelosie lavorative. Le due, che hanno anche vissuto insieme, si sarebbero allontanate a causa del film Shakespeare in love.

Nel libro si racconta che Paltrow non finisce nemmeno di leggere il copione intero: non lo vuole fare. “Anche il nome di Winona Ryder è stato fatto per il ruolo. “Non è mai stata fatta un’offerta a Winona, ma lei voleva interpretare la parte e Gwyneth l’aveva raccomandata”, dice il produttore Harvey Weinstein”,

“Dopo che sui media circola la notizia che Gwyneth avrebbe rubato la sceneggiatura dal tavolino di Winona, Gwyneth dice agli amici che è stata Ryder a diffondere la voce e insiste sul fatto di aver ricevuto la sceneggiatura tramite il suo agente. Shakespeare in Love esce l’11 dicembre 1998 con recensioni entusiastiche”. Qualche mese dopo, Gwyneth vince l’Oscar per quel film ma la sua amicizia con la collega è archiviata.

La storia d’amore finita con Ben Affleck

Dopo la fine della relazione con Brad Pitt, Gwyneth Paltrow ha iniziato a uscire a fine anni Novanta con Ben Affleck. Che all’epoca lottava con problemi di alcolismo e dipendenza dal gioco d’azzardo.

“Gwyneth è attratta dalla sua intelligenza. – si legge nell’autobiografia non autorizzata – Le sue amiche hanno delle riserve su di lui, perché non sempre ricambia il suo affetto. A volte sembra più interessato a giocare ai videogiochi con i ragazzi a casa sua che a stare con Gwyneth. Lei parla apertamente di quanto le piaccia la loro vita sessuale. Un giorno dice ad Aucoin che adora quando Affleck si dedica a un certo atto sessuale”.

La loro chimica fisica, però, non è bastata a superare gli impulsi autodistruttivi di lui. I due si sono lasciati nel 2000 e il resto è storia.