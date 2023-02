Jennifer Lopez, la borsa da 3.179 euro che fa invidia a tutte

Fonte: IPA Jennifer Lopez regina di stile: la borsa che fa gola a tutte

Non solo regina della musica ma anche icona di stile, Jennifer Lopez ha stregato tutti con una borsa di Louis Vuitton sfoggiata pochi giorni fa. Come mostrano alcune foto, la popstar si è presentata in uno studio di prove di danza a Los Angeles, arrivando a bordo di un Suv bianco e sorprendendo per il suo look. Larghi pantaloni blu, una maglia bianca e azzurra e, a tracolla, una deliziosa borsa del valore di 3.355 dollari (l’equivalente di circa 3.179 euro): l’accessorio perfetto cha fa davvero invidia a tutte.

Jennifer Lopez, borsa glam firmata Louis Vuitton: il sogno di tutte noi

Jennifer Lopez sta attraversando un vero e proprio periodo di rinascita, grazie soprattutto al ritrovato amore al fianco di Ben Affleck. La cantante ha ritrovato il sorriso e la giusta serenità per poter ancora credere nell’amore ma, al tempo stesso, non ha mai smesso di confermarsi regina di stile, diffondendo sempre più nuove tendenze. Ed è quello che è capitato pochi giorni fa, come riportato dal Daily Mail, quando si è presentata presso uno studio di prove di danza a Los Angeles.

La popstar ha optato per semplici ma eleganti pantaloni della tuta di colore blu e, sopra, una maglia bianca a tinte azzurre. Trucco leggero e fluenti capelli castani, Jennifer Lopez ha completato il suo outfit con delle sneakers Air Jordan Mid bianche e, soprattutto, una borsa a tracolla firmata Louis Vuitton del valore di 3.355 dollari, l’equivalente di circa 3.179 euro.

Ed è proprio questo l’accessorio glam che impreziosisce il suo look, e che fa davvero invidia a tutte. L’immagine illustrata sulla borsa richiama paesaggi e sfumature colorate, con in primo piano stampate le iniziali di Louis Vuitton. Con questo look, elegante e sportivo allo stesso tempo, Jennifer Lopez è scesa da un SUV bianco e si è fatta strada verso la sessione di danza che la attendeva.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il loro amore e la loro nuova dimora

Jennifer Lopez si conferma icona di stile, veicolo delle nuove tendenze, e anche sul fronte sentimentale la popstar brilla decisamente. Al fianco di Ben Affleck sta costruendo la sua nuova quotidianità e la coppia è ad un passo dall’approdare nel loro nuovo nido d’amore, una mega-villa di lusso a Los Angeles al prezzo di circa 34 milioni di dollari.

Un vero e proprio paradiso a cielo aperto, con 7 camere da letto, 13 bagni, un garage per 6 auto, una guest house indipendente, una piscina, una sala da pranzo, un bar chic, una jacuzzi e una cucina all’aperto. Dopo un’estenuante ricerca della casa dei loro sogni, i “Bennifer” hanno optato per questa lussuosa dimora nell’elegante quartiere residenziale di Pacific Palisades, perla di Los Angeles.

Prosegue dunque a gonfie vele la loro storia d’amore, anche a dispetto delle voci di crisi. Su Instagram, in occasione di San Valentino, Jennifer Lopez ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono i tatuaggi simbolo del loro amore. Inoltre, la coppia è apparsa complice ed affiatata nella divertente pubblicità di Dunkin’ Donuts apparsa in occasione del Super Bowl 2023. A dimostrazione che il loro amore è vivo e si rinnova giorno dopo giorno.