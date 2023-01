Jennifer Lopez bella come un cigno bianco, ma la fede nunziale è sparita

Questo è un periodo decisamente pieno per Jennifer Lopez, tra l’uscita su Prime Video della sua nuova fatica cinematografica – Un matrimonio esplosivo – di cui è anche produttrice, l’imminente rilascio del suo album e diversi impegni sociali.

Sabato sera, ad esempio, l’atto-cantante sudamericana ha presenziato a un evento organizzato da Anastasia Soare, fondatrice di un famosissimo brand di make-up, e per l’occasione sui social ha mostrato il suo look (come sempre impeccabile). Nel guardare il video, però, ai più attenti un dettaglio (mancante) è saltato subito all’occhio.

Jennifer Lopez, la fede nunziale è sparita: nuova crisi con Ben Affleck?

Sabato scorso Jennifer Lopez ha passato una piacevole serata “tra ragazze”. La pop star sudamericana è stata infatti tra le ospiti d’onore di un evento organizzato da Anastasia Soare, make-up artist e fondatrice di uno dei beauty brand più amati al mondo.

JLo, come dimostrano le foto diramate dalla stessa star sui social, era al tavolo con due amiche speciali che rispondono al nome di Kim Kardashian e Oprah Winfrey.

Prima di recarsi al grande evento, la Lopez ha pubblicato – sempre su Instagram – un mini video in cui ha mostrato il look scelto per l’occasione, come sempre impeccabile.

Bella come un cigno bianco, Jen per la serata ha infatti optato per un mini dress bianco con paillette oro super luccicanti, a una giacca bianca di pelo (sintetico) e come haistyling uno chignon alto.

Nel video, in cui la cantante e attrice si mostra in tutto il suo splendore, sono ben visibili anche i gioielli iper brillanti che indossa tra i quali però ne manca uno: la fede nunziale che la lega “nel bene e nel male” all’attore Ben Affleck.

Tale dettaglio (mancante) ha mandato in tilt i fan dei “bennifer” che hanno paura che tra i due possa esserci una nuova crisi anche perché, facendo attenzione anche ai precedenti post della Lopez, pare che la fede (come il lussuosissimo anello di fidanzamento regalatole da Affleck) manchi da un po’ al suo anulare sinistro.

Jennifer Lopez, l’anello nunziale-gate: perché non lo indossa?

Scorrendo il feed Instagram di Jennifer Lopez è facile notare che l’anello nunziale, come quello di fidanzamento, è da un po’ che manca al suo dito. La star non lo ha indossato neanche in una delle più recenti apparizioni televisive del tour promozionale per il film Un matrimonio esplosivo quando, per l’occasione, ha invece sfoggiato un blazer nero decisamente sexy.

Pochi giorni prima però, sempre durante un evento promozionale del lungometraggio di Prime Video, pare la star pare portasse la fede al dito. A questo punto le questioni sono due: o c’è stato un recente litigio con Ben, oppure semplicemente per Jennifer la fede non è un oggetto da portare sempre e comunque.

D’altronde, sarebbe davvero un peccato se, proprio adesso, si venisse a sapere che i bennifer sono alle prese con una nuova crisi, e non solo perché sono la le coppie più amate del jet-set internazionale.

La Lopez, infatti, ha dedicato, a 20 anni da This is me… Then, un intero nuovo album alla storia d’amore con Ben Affleck (il disco che dovrebbe uscire a breve) con cui si è sposata – con tanto di doppia cerimonia in privato e in “pubblico” – la scorsa estate coronando un sogno d’amore lungo, appunto, due decenni.