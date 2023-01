Jennifer Lopez, il perfetto look da lavoro con scollatura fenomenale

Fonte: IPA Jennifer Lopez, sempre e per sempre regina di stile

Jennifer Lopez sa sempre come stupirci in fatto di look e ultimamente, durante il tour promozionale del film Un matrimonio esplosivo (dal 27 gennaio disponibile su Prime Video) ha dato il meglio di sé.

Tra gli outfit che JLo ha sfoggiato, in particolare, spicca un completo da lavoro total black decisamente sexy.

JLo: il sexy blazer che tutte vorremmo

Ma chi l’ha detto che un completo da lavoro deve essere per forza serioso? Di certo non Jennifer Lopez che durante una delle sue apparizioni pubbliche per il tour promozionale del film Un matrimonio esplosivo ne ha sfoggiato uno decisamente particolare.

Il completo della Lopez è infatti composto da un paio di pantaloni svasati a vita alta e un blazer a maniche corte, super avvitato e caratterizzato da una scollatura profondissima.

Ovviamente il tailleur di JLo (e in particolare il blazer) al lavoro dovrebbe essere indossato con un sottogiacca ma resta il fatto che si tratta di un indumento molto particolare e passe-partout che può essere l’ideale (se portato con nulla sotto, come Jen) anche per una serata speciale.

JLo ha abbinato a questo sexy look total black (che reiventa il concetto stesso di abito da lavoro) una serie di accessori che hanno reso il tutto estremamente “jenniferlopeziano”, a partire dalla scollatura che è stata impreziosita da una cascata di catenine in oro di diverse lunghezze. Anche le braccia nude della cantante e attrice presentavano diversi bracciali in oro.

Come scarpe, la Lopez non ha rinunciato a tacchi altissimi a spillo (con tanto di plateau) e ha optato per un paio di mules trasparenti. A coronare il tutto, un make-up super glowy sui toni del marrone caldo e labbra glossate.

JLo: tra l’amore per Ben Affleck e la carriera

Se il 2022 è stato un anno speciale per Jennifer Lopez che finalmente ha coronato (a vent’anni di distanza) il suo sogno d’amore con Ben Affleck, il 2023 non sembra essere da meno.

Dopo essersi focalizzata sulla sua vita privata e aver sposato, con due diverse cerimonie, l’amore della sua vita (dimostrando al mondo che le “minestre riscaldate” non sono poi così male), Jennifer Lopez sembra in questo momento più focalizzata che mai sulla propria carriera.

La splendida cinquantatreenne è infatti alle prese con la serrata promozione del film Un matrimonio esplosivo (dove recita al fianco di Josh Duhamel) e l’imminente uscita del nuovo album This Is Me… Now, sequel ufficiale del disco del 2002 This Is Me… Then.

Jennifer nel nuovo disco, composto da tredici brani, parla di sé. La stessa pop star sudamericana lo ha descritto come una lavoro “Emozionale, spirituale e un viaggio psicologico intrapreso nel corso degli ultimi 20 anni” e, a quanto pare, saranno tanti i riferimenti e gli omaggi alla storia con Ben Affleck (esattamente come nel precedente disco uscito durante la “prima fase” della loro relazione).

Secondo la tracklist di This is me… now, nell’abulm ci sarà il secondo della lettera d’amore in musica (la prima, Dear Ben, era nel disco del 2002) a quello che oggi è suo marito, dal titolo Dear Ben part II. Ma anche la canzone Midnight Trip to Vegas, è palesemente riferita al matrimonio lampo di Jen e Ben celebrato a Las Vegas dello scorso luglio.

D’altronde, la stessa Lopez ha affermato, parlando della sua ultima fatica discografica: “Vent’anni fa mi sono innamorata dell’amore della mia vita e stavo preparando un album, si chiamava This is me… Per anni ho provato così tanto dolore che l’unico modo per sopravvivere è stato gettarmi a capofitto nel lavoro. E nascondere quella parte di me. Ma ora, 20 anni dopo c’è un lieto fine”