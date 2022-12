Jennifer Lopez, a 53 anni svela il suo segreto anti-età

Fonte: ANSA Jennifer Lopez, i suoi segreti di bellezza

Bellissima a vent’anni come oggi, ma come è possibile? A svelare i suoi segreti di bellezza è stata una vera e propria icona dei nostri tempi: Jennifer Lopez che, a 53 anni, ha l’aspetto radioso e il viso disteso come agli esordi della sua carriera. L’attrice e cantante ha rivelato i suoi segreti anti-età, che possiamo copiare anche noi.

Jennifer Lopez, i suoi segreti anti – età per una pelle radiosa

Quando si guarda Jennifer Lopez il tempo sembra essersi cristallizzato: è ancora quella giovane attrice che muoveva i primi passi nel mondo del cinema. Infatti dopo anni è ancora splendida: il corpo è statuario, frutto di allenamenti e vita sana, il viso è disteso e con la pelle perfetta.

Per tutti coloro che si chiedono come sia possibile la risposta è arrivata dalla diretta interessata che, su Vogue, ha mostrato la sua routine e ha raccontato i suoi segreti anti – età. Alla base di tutto ci sono: protezione solare applicata ogni giorno, la pulizia del viso e la giusta quantità di ore di sonno.

J.Lo ha mostrato la sua routine in un video che prende il via con l’accensione di una candela e un’affermazione. Poi è passata alla cura del viso, ovviamente ha utilizzato soprattutto i prodotti della sua linea di bellezza JLO Beauty, ma non solo.

Come primo step si è occupata dalla detersione per poi passare a un collirio e a un siero. Alcuni dei prodotti sono stati applicati con i massaggi su viso, collo e décolleté. Nella skin care della cantante non mancano crema idratante, la sua con protezione solare, e crema per il contorno occhi.

Durante il video ha anche raccontato qualche segreto di bellezza della sua famiglia e il suo più importante: il sonno. “Ma uno dei miei trucchi per quando non riesco a dormire abbastanza è che c’è un certo numero di ore in cui sento che si può dormire prima che la tua faccia sembri addormentata. E così è sotto le quattro o sopra le sette, questa è la mia regola”.

Poi è passata al trucco e al contouring ricordando: “Puoi metterti addosso tutto il trucco del mondo. Se sei infelice, se la tua pelle non è sana, sembrerà che hai un po’ di trucco sopra qualcosa che è come, non puoi coprirlo. Non puoi coprire come ti senti dentro, come ti prendi cura di te stesso. La gente lo vede”:

E c’è da dire che dietro la bellezza radiosa che Jennifer Lopez sfoggia in questo periodo c’è senza dubbio l’amore, quello ritrovato con Ben Affleck.

Jennifer Lopez, la serenità dietro la sua bellezza

Quando si è felici e sereni si vede. Il volto è più disteso, c’è una luce diversa negli occhi, si diventa più affascinanti. E Jennifer Lopez è proprio così: bellissima e felice, perché è serena. Grazie, anche, all’amore.

Con Ben Affleck si sono ritrovati dopo 20 anni e la loro relazione ha ripreso il via proprio da dove si era stoppata. Sono tornati assieme, si sono sposati (con due cerimonie) e ci hanno fatto sognare, perché sono la testimonianza di come i sentimenti veri possano – prima o poi – tornare a bussare.

Poco importa che in questi mesi siano circolate voci di presunte crisi, loro hanno continuato per la loro strada felici e insieme. E questa serenità la si legge negli occhi di Jennifer Lopez che a 53 anni non potrebbe essere più bella di così.