“Pensavo di morire”: Jennifer Lopez parla del dolore della rottura con Ben Affleck

Oggi sono felicemente sposati, innamorati più che mai, e continuano a far sognare con il loro amore i loro fan: stiamo parlando ovviamente della coppia d’oro di Hollywood formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma vent’anni fa la loro rottura improvvisa ha rappresentato uno dei dolori “più strazianti” per la pop star, che per la prima volta ha parlato della fine della storia d’amore con l’attore, risalente a vent’anni fa.

Jennifer Lopez, dopo vent’anni parla della fine della relazione con Ben Affleck

Il loro ritorno di fiamma ha emozionato i fan e il loro (doppio) matrimonio ha fatto sognare il mondo intero: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono giurati amore eterno prima lo scorso luglio a Las Vegas in gran segreto, poi circa un mese dopo, ad agosto, hanno pronunciato il fatidico Sì con una cerimonia da favola in Georgia.

I due avrebbero dovuto sposarsi nel 2003, dopo due anni di relazione, ma all’ultimo momento saltò tutto: per la prima volta la pop star ha parlato di quella rottura in un’intervista con Zane Lowe di Apple Music rilasciata in occasione dell’uscita del suo nuovo album This Is Me… Now. Jennifer Lopez ha ammesso che la fine della loro storia a un passo dal matrimonio, vent’anni fa, “è stato il più grande dolore della mia vita. Onestamente mi sentivo come se stessi per morire”.

La Lopez ha parlato anche dell’inizio della loro frequentazione, quando si conobbero, nel 2001, sul set del film Gigli: “Lavorando insieme, siamo diventati ottimi amici. Ci siamo resi conto solo dopo di essere pazzi l’uno dell’altra. Mi sono ritrovata a pensare a lui anche dopo la fine del film. Ma dovevo occuparmi dei miei affari, perché in quel periodo stavo uscendo da una relazione”. La cantante infatti, quando annunciò il fidanzamento con Ben Affleck nel 2002, doveva ancora divorziare dal suo secondo marito, il ballerino Cris Judd.

Jennifer Lopez, la verità sulla fine dell’amore con Affleck

La cantante e l’attore avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2003, ma stupirono tutti rompendo il fidanzamento. Ai microfoni di Zane Lowe JLo ha svelato perché il loro amore giunse al capolinea: “Parte di ciò che ci ha distrutto come coppia arrivava proprio dall’energia esterna che ci piombava continuamente addosso”. Per la prima volta la popstar ha ammesso che una delle cause della loro rottura fu l’eccessiva pressione mediatica che subirono in quegli anni.

Alla fine però, proprio come una favola moderna, tutto è andato per il verso giusto. Nell’aprile del 2021, quando entrambi avevano chiuso le loro ultime relazioni – lui con Ana de Armas e lei con Alex Rodriguez – hanno cominciato a scambiarsi delle mail. L’attore e la cantante si sono persi e inaspettatamente ritrovati, e alla fine hanno coronato il loro sogno d’amore, sposandosi per ben due volte: “Io e Ben ora non diciamo: “Vediamo come va”. No. Ora è: “Siamo io e te. Questo è tutto. Fino alla fine“.

E vent’anni dopo, a dispetto di tutto e tutti, è arrivato il loro lieto fine. E non potrebbero essere più felici.