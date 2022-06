“Matrimonio segreto per Jennifer Lopez e Ben Affleck”. L’accordo, gli ospiti e la location

Fonte: GETTY Jennifer Lopez, regina di stile: pazzesca alla premiere di “Halftime”

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in gran segreto. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando la notizia oltreoceano: era nel loro intento, dopotutto, di festeggiare senza clamore, di unirsi in matrimonio senza gli occhi del mondo addosso. La prima volta che erano stati insieme, più di vent’anni fa, non aveva funzionato per l’assidua attenzione dei giornali e dei fan. Oggi, invece, Jennifer e Ben sarebbero finalmente marito e moglie: cosa sappiamo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, le nozze segrete

Il primo ad aver riportato la notizia è stato il sito Marca: da una scintilla, è finalmente giunto il giorno delle campane a nozze. Era il 2021: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si erano lasciati ufficialmente, annullando il matrimonio. Esattamente un anno e qualche mese dopo, ecco che la Lopez è convolata a nozze, ma non con una persona qualsiasi: quell’amore in cui, evidentemente, non ha mai smesso di sperare. Secondo Marca, infatti, Jennifer e Ben sarebbero ormai marito e moglie, ma le nozze non sono state ancora confermate o smentite.

La location del matrimonio tra Jennifer e Ben

Una cerimonia privata, intima, come del resto era già nei loro piani. Dopo l’annuncio del fidanzamento e relativo anello super costoso (e raro), fonti vicine alla coppia avevano dichiarato il loro enorme desiderio di fare le cose in grande, ma lontani da occhi indiscreti. La coppia avrebbe detto sì – il condizionale è d’obbligo, fino alla conferma – all’hotel Ritz-Carlton Reynolds, vicino al lago Oconee in Georgia. Un luogo a dir poco bucolico, da sogno, non solo per la location lussuosa, ma anche per i dintorni, immersi nel verde.

Gli ospiti

Al momento non si conosce davvero molto delle presunte nozze segrete tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Sì, perché, stando a quanto affermato dai siti d’oltreoceano, la coppia avrebbe fatto firmare un accordo di riservatezza sia agli ospiti quanto agli organizzatori. Il motivo? Nessuno di loro voleva rendere noto il matrimonio, almeno fino alla decisione di annunciare il grande giorno.

In ogni caso, non ci sarebbero stati tantissimi ospiti e, inoltre, gli scatti del matrimonio segreto sarebbero stati venduti a un magazine americano in super esclusiva. In realtà, nessuno si sarebbe accorto dell’evento, se solo la chiusura di uno degli hotel più esclusivi della Georgia non avesse suscitato domande e curiosità. Un nome che circola come ospite è quello di Marc Anthony, ex marito della Lopez, con cui è rimasta in ottimi rapporti, ma non c’è ancora nulla di certo.

Jennifer e Ben, nessun commento ufficiale

I fan della coppia sono in attesa di un commento ufficiale, ma finora nessuno sta confermando (ma nemmeno smentendo) le nozze. Ci aspetteremmo naturalmente di vedere foto mozzafiato, per l’abito da sposa scelto, ma anche perché la location è a dir poco super lussuosa, in mezzo alla natura incontaminata. Quel che è certo, tuttavia, è che noi abbiamo sognato in qualche modo con loro: il ritorno dell’ex coppia ci ha fatto decisamente rivalutare le “terze” occasioni. Meritavano davvero il loro “lieto fine” e quel “sì” tanto agognato.