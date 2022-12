Jennifer Lopez: la promessa di Ben Affleck è incisa in un anello (da 10 milioni)

Splendidi e sempre splendenti, famosi, ricchi e innamorati: sono tanti i motivi per cui la coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck è di certo da annoverare tra le più belle del mondo.

Il loro ritorno di fiamma, coronato da due matrimoni (uno top secret celebrato a Las Vegas e uno suntuosissimo in Georgia), è stata la vittoria di chi ha sempre creduto che le minestre riscaldate possono avere un buon sapore; di chi non ha mai smesso di pensare che c’è tanto di vero nel mantra in musica di Antonello Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Dei “certi amori” tanto decantati dal cantautore romano di sicuro fa parte quello dei Bennifer che, oltre che dai canonici giuramenti di nozze, è tenuto in piedi anche da un’intima promessa che Ben ha fatto alla sua Jen. Giuramento silenzioso inciso nel loro cuore ma anche nel preziosissimo anello di fidanzamento che l’attore ha regalato alla pop star latina.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la promessa d’amore incisa nell’anello

Per settimane si è susseguita la voce che Jennifer Lopez e Ben Affleck stessero a un passo dal divorzio ma i rumors molto spesso sono lontani dalla realtà. Proprio in questi giorni, infatti, la cantante di Jenny From the Block ha rassicurato i fan dei Bennifer ammettendo di essere innamoratissima di suo marito.

Inoltre, per la prima volta, la Lopez ha parlato della sofferenza provata nel 2003 quando la loro relazione era finita. Dolore che probabilmente l’ha portata ad andarci con i piedi di piombo nei primissimi momenti del ritorno di fiamma con l’attore il quale, sin da subito, le ha fatto un’importante promessa.

In una recente intervista rilasciata a Apple Music, JLo ha difatto confessato che le prime mail che Ben le mandava quando hanno ricominciato a sentirsi, ormai diversi mesi fa, finivano sempre con la stessa frase: Not. Going. Anywhere (Non andrò da nessuna parte).

“Credo che con quelle parole volesse dirmi ‘non preoccuparti, stavolta non vado via’” e, a quanto pare, mail dopo mail JLo ci ha creduto e ancora ci crede fortemente.

La frase che Ben le ripeteva a ogni messaggio è anche incisa, come ha rivelato la stessa atto-cantante, nell’anello di fidanzamento che Affleck le ha regalato. Inoltre, tale giuramento, è diventato il titolo di uno dei brani del nuovo album di JLo (che per creare hype intorno al nuovo disco ha cancellato qualche giorno fa tutti i suoi post su Instagram).

L’inedito album di JLo, che esce a un ventennio preciso dalla sua terza fatica discografica This Is Me…Then, si intitola This Is Me… Now.

Fonte: IPA

JLo e Ben Affleck: l’anello da dieci milioni di dollari

A parte il romanticismo dell’incisione al sapore di promessa di eterno amore (che tutti speriamo stavolta venga mantenuta), l’anello che Ben Affleck ha regalato a Jennifer Lopez è un vero capolavoro di oreficeria.

Si tratta, infatti, di un gioiello disegnato e realizzato da due famosi orafi di Los Angeles e caratterizzato da una fascia in platino e file di diamanti bianchi che abbracciano ai lati un diamante verde rarissimo da 8,5 carati. Il valore del gioiello è stato stimato per una cifra da capogiro: circa dieci milioni di dollari.

Che si creda alle minestre riscaldate (o meno) una cosa è certa: se c’è un uomo che sa farsi perdonare le sofferenze inferte in passato, tanto a parole quanto a fatti, questo è Ben Affleck.