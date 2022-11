Jennifer Lopez sparita da Instagram: perché non ci sono più foto e video

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

Jennifer Lopez è scomparsa improvvisamente da Instagram, per la disperazione di milioni di fan che ora si domandano cosa sia accaduto alla popstar e attrice statunitense. Il profilo social della splendida 53enne è sparito nel nulla. JLo, infatti, ha cancellato gli 88 post del suo account e oscurato la foto profilo. Che sia un segnale di crisi con il marito, Ben Affleck? Oppure c’entra l’affaire Ralph Fiennes?

Jennifer Lopez scomparsa da Instagram: fan preoccupati

Sull’account Instagram di JLo, seguito da 227 milioni di followers, compare oggi solo un’immagine nera, che ha sostituito la foto profilo della voce di Pa ti, mentre gli 88 post pubblicati risultano inesistenti. Lo stesso è accaduto su Twitter, seguito da 45,5 milioni di followers, e su TikTok, che poteva contare su 15,4 milioni di seguaci.

Cosa è successo a Jennifer Lopez? Si tratta di una problema personale molto grave? Del suo rapporto con Ben Affleck? Oppure, come sospettano alcuni fan, semplicemente di una trovata pubblicitaria in vista del prossimo progetto della cantante? Al momento, non è dato a sapersi. L’unica certezza è che JLo è sparita dalla scena social, senza alcun preavviso, spiazzando tutti.

Le voci di crisi con Ben Affleck e l’affaire Ralph Fiennes

Alcuni media e siti americani sospettano che, dietro la decisione improvvisa di Jennifer Lopez di chiudere i suoi profili social, ci possa essere il caos scatenato dalle recenti dichiarazioni da Ralph Fiennes. L’attore, che nel 2002 ha lavorato sul set del film Un amore a 5 stelle proprio con JLo, ha spiegato di essere stato “usato” dalla sexy collega per nascondere la sua storia d’amore, appena sbocciata, con Ben Affleck.

“Una foto in particolare suscitò grande curiosità. I paparazzi ce l’avevano scattata in modo tale che sembrava che io e Jennifer ci stessimo baciando. In realtà lei era innamorata”, ha raccontato Fiennes. Ma queste dichiarazioni, forse male interpretate, non hanno fatto altro che alimentare voci maligne di una presunta crisi nera tra i Bennifer, con tanto di scenata di gelosia di Affleck e di liti continue tra marito e moglie.

L’ultimo video dei Bennifer (prima del buio)

Dopo settimane di chiacchiere e malelingue sul conto della coppia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sembravano aver spazzato via ogni dubbio sul loro amore: erano riapparsi insieme in un breve filmato, super romantico, su TikTok (rilanciato anche su Instagram), incantando milioni di follower.

Nella clip, i due neo sposini erano abbracciati mentre, in sottofondo, la voce di un bambino diceva: “Ce l’ho fatta! Ho trovato la persona che mi rende felice come non sono mai stato prima!”. A completare la scena, un’emoticon di una foglia e di un tacchino, simboli dell’autunno e del Giorno del Ringraziamento, che cade proprio il 24 novembre. Insomma, una situazione di assoluta serenità familiare, senza la parvenza di problemi.

JLo oscura i social: nuovo album in arrivo?

Forse, per la cantante cresciuta nel Bronx, è semplicemente arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo a livello professionale e di lanciare un progetto inedito. Un disco, che da tempo si vocifera sia pronto e che spiazzerà fan e addetti ai lavori.

Del resto, a parte alcuni singoli e raccolte, con una carriera cinematografica da portare avanti e il successo come imprenditrice, Jennifer Lopez non ha avuto tempo e modo di pubblicare un vero e proprio album con brani completamente nuovi. Non accade, infatti, da A.K.A. del 2014. Ed ecco che la mossa di oscurare i social potrebbe essere l’antipasto perfetto delle tante sorprese che la popstar sta preparando per i suoi fan.