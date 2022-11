“La persona che mi rende più felice”, nessuna crisi tra J.Lo e Ben. Il video verità

Da quando l’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è tornato vivo più che mai, le voci su di loro sono sempre state tante e le più disparate. Dopo le nozze ci sono state anche quelle che li davano in crisi. Ma le cose non stanno per così, come emerge dal video pubblicato sul profilo Instagram della cantante, che racconta di un legame speciale, profondo, e di un amore che è fonte di felicità.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il video verità su Instagram

Quando si è star di fama mondiale può accadere che la propria vita privata venga setacciata, che le persone dicano la loro, che cerchino di scavare nella relazione alla ricerca di segreti. Jennifer Lopez e Ben Affleck lo sanno bene, del resto la loro carriera è iniziata da tantissimi anni e prosegue ancora oggi, con il risultato che sono sulla bocca di tutti non solo per il lavoro ma anche per la sfera personale.

Loro, in particolare, sono sempre al centro dei gossip: complice anche l’amore ritrovato. Infatti i due sono stati una coppia 20 anni fa, per poi lasciarsi a un passo dalle nozze. A distanza di tempo si sono riavvicinati e hanno riscoperto quel sentimento vero e speciale. E hanno ripreso da lì, proprio da dove si erano lasciati. Così si sono sposati (con due cerimonie, la prima solo loro due a Las Vegas) e hanno coronato quel sogno che avevano solo messo in pausa.

Nonostante il loro amore faccia sognare, ci sono state voci che li davano in crisi già poco dopo il matrimonio. “Sta tentando di eliminare le sue cattive abitudini” aveva rivelato Radar Online aggiungendo anche il fatto che l’attore non sapesse “in cosa si stava cacciando”. Ma davvero ci sono stati (o ci sono) problemi in paradiso? A smentirle subito le voci era stata una fonte che aveva spiegato a USWeekly: “Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele. Sono innamorati persi l’uno dell’altra”.

I due, in tutti questi mesi, si sono dimostrati lontani anni luce dalle voci, hanno continuato con la loro vita e si sono concessi quel tempo necessario quando si ama qualcuno. Ma, a scanso di qualsiasi equivoco sulla tenuta del loro rapporto, può “parlare” il video pubblicato da Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram. Nei brevi frame si vedono i due con i volti vicini, mentre in sottofondo si sente uno dei tanti trend su TikTik: la musica di Try di Pink e una voce che dice: ”Ragazzi ce l’ho fatta: ho trovato la persona che mi rende l’individuo più felice che abbia mai visto”.

I due sorridono, felici, a favore della telecamera dello smartphone e gli occhi brillano della gioia di un amore ritrovato e più forte che mai. Tantissimi i commenti, che dimostrano quanto i Bennifer siano amati.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, le parole sul loro rapporto

Il loro rapporto è speciale e non è lo stesso di 20 anni fa, perché il tempo è passato e loro sono cresciuti come persone. Lo ha raccontato Jennifer Lopez in un’intervista rilasciata a People a febbraio 2022 nella quale aveva rivelato: “Siamo più grandi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi delle nostre vite, ora abbiamo figli e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose”.

Poi a proposito di come è cambiato il loro rapporto che, oggi come allora, è sotto l’occhio attento dei giornali e dell’opinione pubblica, aveva ammesso: “Penso che ora siamo abbastanza forti da sapere cosa è reale e cosa no, mentre quando eravamo più giovani forse alcune di quelle voci esterne rendevano un po’ più difficile per noi riconciliarci e sopravvivere”.

Di recente, invece, la cantante ha rivelato a Vogue come si sono riavvicinati e come hanno scoperto che, quell’amore giovanile, non era mai andato via. Tanta consapevolezza e un rapporto basato su un sentimento tornato più potente e vero che mai a far battere il cuore delle due star. E anche i nostri.

