Jennifer Lopez e Ben Affleck, il loro amore per sempre sulla pelle: i due tatuaggi

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

Ci sono gesti che dicono più di mille parole, perché sono dei veri e propri per sempre. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno mostrato il loro su Instagram: due tatuaggi che raccontano il loro amore inciso sulla pelle. Un atto dolcissimo, che mette a tacere le voci che, ciclicamente, li danno in crisi. Ma i Bennifer sono più innamorati che mai, felici di essersi scambiati promesse e di aver avuto la possibilità di vivere nuovamente quel’amore, che avevano interrotto venti anni fa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, i tatuaggi che rivelano il loro amore per sempre

Era il 2004 e la coppia d’oro di Hollywood si lasciava: Jennifer Lopez e Ben Affleck erano vicinissimi al matrimonio quando hanno deciso di percorrere due strade diverse, separati. Finiva così l’era dei Bennifer. Nessuno, all’epoca, avrebbe mai potuto pensare che venti anni dopo il loro amore sarebbe tornato e li avrebbe fatti ripartire proprio da lì, da quelle nozze mancate. Ora JLo e Ben sono nuovamente insieme, si sono sposati (due volte) e stanno vivendo quell’amore che tanto gli ha fatto battere il cuore.

Del resto lo aveva detto lei stessa con l’annuncio della prima cerimonia sull’account Instagram dedicato alla sua linea beauty. Dopo le nozze celebrate a Las Vegas, a cui avevano preso parte solo loro due, si leggeva: “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza”.

E adesso quel sentimento è stato raccontato sulla pelle, come hanno mostrato in un post Instagram. Due tatuaggi bellissimi e ricchi di significato. Il post è arrivato proprio in occasione di San Valentino, il giorno degli innamorati, e nelle foto si vede lei che mostra il simbolo dell’infinito con in una riga la scritta Ben, mentre lui ha optato per delle frecce incrociate e le loro iniziali. Nel carosello di immagini si vedono anche alcuni scatti recenti e altri che risalgono ai tempi della loro prima love story. A corredo del tutto la cantante ha scritto: “Impegno”, aggiungendo il simbolo dell’infinito e poi: “Buon San Valentino amore mio”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, le ultime voci di crisi

Da quando sono tornati insieme Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati dati in crisi diverse volte, ma loro non hanno mai dato peso alle voci e hanno continuato a fare la loro vita, come è giusto che sia. Red carpet, serate mondane, ma anche giornate di relax immortalate dai paparazzi.

Le ultime voci di crisi sono arrivate dopo i Grammy Awards 2023 quando i due sono stati ripresi in un momento apparentemente di tensione. Lui è stato più volte visto con un atteggiamento un po’ annoiato, lei si è stizzita durante uno scambio verbale in cui, secondo un esperto di lettura labiale intervistato dal DailyMail, si sarebbero detti: “Smettila, prova a essere più amichevole e partecipare”. E, a quanto pare, il marito avrebbe risposto: “Forse”.

Una discussione tra i due? Non lo sappiamo, ma anche se fosse di queste ne accadono in tutte le coppie, anche in quelle più innamorate. E i Bennifer sono la rappresentazione dell’amore, quello talmente profondo da ritornare a far battere il cuore anche a distanza di vent’anni.