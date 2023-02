Jennifer Lopez e Ben Affleck, va in scena il divorzio. Quello che lei gli ha detto ai Grammy

Fonte: IPA Jennifer Lopez, le nuove incredibili foto delle nozze con Affleck (e i dettagli intimi)

C’è sempre grande attenzione su Jennifer Lopez e Ben Affleck da quando la coppia ha svelato d’essere tornata insieme, a distanza di molti anni dalla loro prima storia d’amore.

Ogni gesto rappresenta un possibile indizio, come quando esperti di gossip andavano a caccia di segnali che potessero indicare l’imminente matrimonio. Un nuovo capitolo si è svolto ai Grammy 2023, che hanno visto la coppia al centro di un confronto tutt’altro che amorevole.

Grammy 2023, la noia di Ben Affleck

Ben Affleck è nuovamente diventato virale su Twitter per le sue espressioni non propriamente allegre. Non è affatto una prima volta per l’attore, spesso utilizzato per creare dei meme online.

Stavolta è stato “beccato” dai fan mentre era impegnato ai Grammy 2023 al fianco di sua moglie Jennifer Lopez. L’artista era stata invitata per presentare il premio per il Miglior Album, per questo era seduta in prima fila alla cerimonia.

Considerando come si sia trattato del loro debutto come marito e moglie a un vento di tale rilevanza, non è strano che una telecamera sia stata puntata su di loro in maniera quasi costante. Il gran numero di immagini ha quindi permesso al pubblico di farsi una chiara idea su quello che doveva essere l’umore di Ben Affleck, apparso molto annoiato.

La sua presenza ai Grammy 2023 era chiaramente una rappresentazione del proprio supporto a sua moglie J-Lo, avendo ben poco interesse per quanto stesse avvenendo sul palco. Tutto ciò è apparso estremamente evidente quando lei si è alzata in piedi per ballare durante l’esibizione di Stevie Wonder, mentre lui, in piedi a sua volta, è rimasto rigido al suo fianco, in attesa che tutto finisse.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: litigio ai Grammy

In breve tempo l’umore di Ben Affleck è diventato virale su Twitter e non solo, generando un trend che ha attirato l’attenzione generale. Tutti hanno provato a dire la propria, in una sorta di gara per lanciare la battuta più pungente: “Per quanto possa essere brutta la vostra giornata, vi garantisco che non sarà miserabile quando Ben Affleck ai ‘Grammy’”.

Le cose non hanno fatto altro che peggiorare, con il conduttore di serata Trevor Noah che si è seduto al fianco della coppia per uno dei suoi monologhi divertenti. Una scena alla quale Ben Affleck ha reagito sussurrando qualcosa all’orecchio di sua moglie, che ha poco gradito, data la presenza della telecamera.

Lo scatto istintivo e irritato di Jennifer Lopez ha lasciato supporre un possibile litigio al ritorno nella loro villa. L’espressione seccata di lui ha evidenziato una chiara differenza caratteriale tra i due, con la cantante che avrebbe preferito lui avesse maggior rispetto dell’evento. L’attore era invece annoiato e avrebbe voluto prendersi un po’ gioco di tutto questo, aspettandosi una certa complicità da lei.

I due si sono poi ricomposti, non prima però di un breve scambio verbale. Questo è stato analizzato da un esperto di lettura labiale, assunto dal Daily Mail per svelare cosa J-Lo abbia detto al marito: “Smettila, prova a essere più amichevole e partecipare”. La risposta di Ben? Uno stizzito “Forse”.