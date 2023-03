“Serale di Amici”, Lorella Cuccarini bacia Emanuel Lo: la reazione di Giorgia

La seconda puntata del Serale di Amici è stata a dir poco esplosiva: tra l’emozione di Maria De Filippi per l’eliminazione di Piccolo G e il guanto di sfida tra i sei professori, hanno spiccato in particolar modo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, complice non solo il talento, ma anche un bacio a fior di labbra. Come hanno reagito la cantante Giorgia e Silvio Testi?

Serale di Amici, il guanto di sfida dei professori

Tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non è mai mancata la chimica. Amici, si sa, non è solo il talent show dei ragazzi, ma è anche un palco per i professori: un modo per celebrare il talento dei grandi nomi, così da essere di ispirazione per i giovani. Ed è così che nella seconda puntata del Serale abbiamo assistito a un guanto di sfida pazzesco, dove si sono “scontrati” Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Arisa con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini con Emanuel Lo.

Dopo l’incredibile esibizione a Sanremo 2023, Lorella Cuccarini ha dimostrato ancora una volta il suo talento, davvero imbattibile, a 57 anni. Non un accenno di debolezza o di cedimento, solo una ballerina d’eccezione (e poliedrica) che ha danzato meravigliosamente insieme a Emanuel Lo. Tuttavia, ad avere vinto il guanto di sfida sono stati Arisa e Raimondo Todaro, ma alla fine l’esibizione che ricorderemo, forse anche per il bacio, è proprio della coppia Cuccarini-Lo.

L’esibizione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: il bacio

Brivido Felino: la canzone scelta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo avrebbe già dovuto far presagire un passo a due super sensuale. Ancor prima di iniziare a danzare, infatti, la coppia ha rassicurato i rispettivi partner. Il risultato? Hanno saputo, con maestria, catturare l’attenzione di tutti. In quel momento, con il fiato sospeso, ci siamo chiesti: cosa succederà? Dopo il bacio finale, è stato tutto più chiaro, ma non solo.

La coreografia dei professori, infatti, è stata a dir poco azzeccata nel suo insieme: focosa, passionale, unica. Hanno saputo trasmettere le emozioni giuste, con un finale che ha sorpreso tutti. Il colpo di scena naturalmente è stato preparato anzitempo. Parte integrante della coreografia, nessuna gelosia da parte di Giorgia e Silvio Testi: alla fine, stiamo pur sempre parlando di lavoro.

La reazione di Giorgia e Silvio Testi

Al termine dell’esibizione, in realtà, anche Maria De Filippi stessa si è detta sorpresa. “Le ho detto che mi hai costretto tu”, ha risposto in modo scherzoso Emanuel Lo. In realtà, ha ammesso di aver anticipato a Giorgia il finale della coreografia. La via della totale onestà funziona sempre, anche per prevenire qualsiasi “gelosia”. Del resto, anche la Cuccarini stessa, poco prima della puntata, aveva scritto su Twitter un commento.

“Inizia Amici. Stasera, un ‘guanto prof’ sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. In seguito ha anche condiviso degli scatti dell’esibizione su Instagram, con una didascalia ben precisa. “Nel giorno del compleanno di Mina, abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino. Per la cronaca, tranquilli: Giorgia e Silvio si sono divertiti!”.