“Amici”, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: passo a due da 10. Celentano in estasi

Sono tornati a ballare in coppia ad Amici, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, a distanza di tantissimi anni dalla loro ultima esibizione. Lui, talento feroce tenuto a bada dal lento incedere del tempo e lei, meravigliosa 57enne ancora capace di mettersi in gioco al massimo delle sue possibilità. Insieme, hanno raccolto il guanto di sfida della coppia di Prof formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, formando una miscela esplosiva che sembra però ben lontana dalla detonazione. La vittoria è la loro, un’altra volta, nonostante la concorrenza illustre ed elevatissima di Arisa e Raimondo Todaro ma – quando si parla di passione – i Cucca-Lo non possono essere secondi a nessuno.

Amici Serale, il passo a due di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Lo avevano previsto e, infatti, si sono scusati con i loro rispettivi compagni: Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini, e Giorgia, compagna di vita di Emanuel Lo. Dopotutto, il guanto di sfida parlava chiaro: esprimere passione con ogni mezzo. E così hanno fatto, componendo una coreografia studiata ad arte accompagnata da Il bene nel male di Madame, brano sanremese di grande successo.

Molto astuti, certo, ma ben consapevoli di poter convincere la giuria che da settimane smania per loro, da quel primo bacio appassionato che ha scatenato persino la reazione (divertita) di Giorgia. Ed è così che la storia si ripete, con un passo a due che hanno terminato legati, in alto, trascinati su da un abbraccio che li ha tenuti sospesi.

“Bravissimi e bellissimi”, commenta Maria De Filippi, che con loro non è capace di trattenersi, mentre Alessandra Celentano li osserva rapita per la loro bravura, certo, ma anche per l’incredibile intesa che hanno ritrovato dopo molto tempo. Lei ha infatti continuato a ballare, saltuariamente, mentre lui – Emanuel Lo – si era fermato per dedicarsi all’insegnamento e ad altri progetti, anche musicali, che lo hanno coinvolto e tenuto lontano dalla danza. È tornato a ballare grazie a Lorella Cuccarini e non sembra proprio intenzionato a smettere.

L’eliminato da Amici del 15 aprile

L’eliminato da Amici è solo uno ma la competizione è sempre più accesa, con gli allievi che stanno iniziando a risentire della pressione tanto da crollare di fronte alla giuria. È stato questo il caso del giovanissimo Aaron, attaccato da Cristiano Malgioglio proprio per la sua età insufficiente – a suo dire – per interpretare un brano come La Cura di Franco Battiato: “Questa canzone è straordinaria, a mio parere servirebbe un interprete per cantarla. Tu hai una voce meravigliosa e io l’ho sempre pensato, ma magari per cantare questo brano bisogna essere adulti. Lui è troppo giovane per parlare d’amore, non mi ha trasmesso nulla”.

Un giudizio durissimo, quello di Cristiano Malgioglio, smorzato dai toni più discreti di Michele Bravi che non l’ha di certo contraddetto ma ha provato a dare una speranza ad Aaron, trasformando la parola difficoltà – un po’ troppo forte per un ragazzo di 18 anni – in “sforzo”. Aaron non è stato comunque eliminato da Amici il 15 aprile. A lasciare la Scuola è stata Federica, dopo il ballottaggio con Ramon che invece prosegue la sua corsa verso la vittoria finale.