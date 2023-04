“Amici”, Cristiano Malgioglio duro contro Aaron: le lacrime in diretta

La quinta puntata di Amici di Maria De Filippi si presenta ricca di guanti di sfida, e durante uno di questi Cristiano Malgioglio è stato molto duro contro Aaron, e le sue lacrime in diretta sono state un po’ il riassunto di questa serata difficile per tutti i ragazzi. La reazione del ragazzo ha causato un acceso scontro tra il giudice e Rudy Zerbi, che ha scelto il pezzo, considerato troppo difficile dal punto di vista interpretativo per Aaron.

“Amici” le parole dure di Cristiano Malgioglio contro Aaron: “Non mi hai trasmesso niente”

Siamo entrati nel vivo della gara ad Amici, e Cristiano Malgioglio questa sera ha avuto un giudizio molto duro nei confronti di Aaron, che si è esibito sulle note di La cura di Franco Battiato: “Non mi hai trasmesso nulla – ha esordito il giudice, davanti a una sorpresa Maria De Filippi – lo sai che mi piaci, che hai una voce rauca che negli anni crescerà sempre di più, ma questo brano va interpretato, e tu sei troppo giovane e inesperto per farlo“.

Parole di ghiaccio che hanno raggelato Aaron e tutti i presenti. Secondo Malgioglio, infatti, la scelta di Rudy Zerbi di far spaziare i ragazzi tra generi musicali è ottima, ma andrebbe calibrata alla loro età: “Bisogna essere adulti per interpretare un brano come questo, c’è bisogno di emozioni che lui non ha provato”. Per Cristiano Aaron ha molto talento, ma è troppo alle prime armi per capire la potenza di un’arma come l’interpretazione.

Rudy Zerbi, però, non è rimasto in silenzio: “Io invece lo vedo molto emozionato. Non credo che tu sia nato sapendo già tutto, questi ragazzi sono qui per imparare, non sono d’accordo con te”. E se Giuseppe Giuffrè ha invece votato per Aaron, anche Michele Bravi ha seguito la linea di Malgioglio: “Nell’esibizione di Maddalena ho visto molto più spettacolo, senza sforzo, mentre in te ho visto lo sforzo di emozionarti. Non la prendere questa cosa come negativa, è un momento, le canzoni hanno i momenti tu l’hai raccontata dignitosamente, e arriverà il giorno in cui riuscirai anche a raccontarla con l’interpretazione giusta“.

Le lacrime di Aaron dopo le parole di Cristiano Malgioglio

La reazione inaspettata di Aaron sono state le sue lacrime, copiose, mentre Maria De Filippi tentava di tranquillizzarlo. Il ragazzo, colto alla sprovvista dal giudizio di Cristiano Malgioglio, ha cercato di spiegare che voleva davvero dare il massimo in questa esibizione, ma l’emozione, dopo la critica, ha preso il sopravvento.

“Lui si è preparato, ci teneva tanto a cantarla” ha spiegato Maria, che gli ha tenuto la mano per tutto il tempo. Nonostante le rassicurazioni di Cristiano, che ha poi voluto abbracciarlo per fargli capire che la sua era una critica per il brano e non rivolta al suo talento, Aaron non è riuscito a smettere di piangere. Immediata la decisione della conduttrice: “Ok però adesso chiudiamola qui, non mi sembra il caso di andare avanti perché è palese che Aaron ci stia davvero male“. La De Filippi, come spesso accade, è uscita dai panni di semplice presentatrice, prendendo quella di mamma bis e angelo custode dei ragazzi della scuola di Amici.