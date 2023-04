Anticipazioni Serale di “Amici”: gli eliminati del 15 aprile

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Serale di "Amici", Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Manca un mese alla fine dell’edizione 2023 di Amici, il talent show più longevo della televisione italiana. La sfida si fa sempre più dura per gli alunni ancora in gara in attesa della finale, rimandata alla serata di domenica 14 maggio per evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest, che vedrà protagonista il vincitore di Sanremo Marco Mengoni.

La quinta puntata, che sarà trasmessa su canale 5 domani, sabato 15 aprile, sarà ricca di colpi di scena. Tra sfide e ballottaggi, a intrattenere gli spettatori anche un’ospite speciale, in arrivo dal set di Mare Fuori. Da ricordare anche una speciale dedica a Maria De Filippi, da parte di uno dei concorrenti più amati di quest’edizione.

Amici, le anticipazioni: chi sarà eliminato nella quinta puntata

La prima puntata del serale di quest’edizione di Amici iniziò col botto, con la doppia eliminazione di Megan Ria e NGD. Due eliminati anche alla seconda serata, che ha visto uscire dalla scuola Gianmarco Petrelli e Piccolo G. Le cose, poi, si sono fatte meno ardue, con un solo eliminato alla terza e quarta puntata: Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Anche domani, l’eliminato sarà solo uno.

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, a uscire dalla scuola del talent sarà uno tra Ramon Agnelli, ballerino della squadra di Alessandra Celentano o Federica Andreani, allieva della coach Arisa. Sono i due ragazzi, infatti, ad essere finiti al ballottaggio finale. Il risultato della sfida sarà svelato dalla conduttrice Maria De Filippi a fine puntata.

Amici, chi ha rifiutato il guanto di sfida

Gli ormai immancabili Guanti di sfida continueranno a far discutere anche durante la quinta puntata del serale di Amici 2023. Ad essere chiamate in causa dall’insegnante Alessandra Celentano saranno le ballerine Maddalena e Isobel, invitate a ballare e cantare un pezzo di musical. Mentre Isobel ha accettato volentieri la sfida, Maddalena si è dimostrato incerta. Ha proprio rifiutato il guanto, invece, Wax, tiratosi indietro dalla sfida contro Federica e Angelina.

L’entusiasmo di Isobel l’ha premiata, portandola a vincere la prima manche contro la riluttante Maddalena. La seconda manche ha invece registrato il trionfo del duo Cricca e Angelina, a scapito di Ramon. Mentre la terza e ultima manche ha determinato la sconfitta di Angelina a favore di Isobel. Cricca, Ramon e Federica finiscono dunque in ballottaggio, ma in seguito al salvataggio di Cricca deciso dai giudici, saranno solo gli ultimi due a rischiare l’eliminazione.

I grandi ospiti e la sorpresa di Wax

Tra una sfida e l’altra, rallegreranno lo studio di Amici il comico Francesco Cicchella e due tra i più popolari tra gli attori di Mare Fuori: Clara Soccini e Francesco Sacchella, freschi di Disco di platino grazie al singolo Origami all’alba. Una sorpresa particolarmente apprezzata dal pubblico in studio e che piacerà molto anche agli spettatori da casa.

E le sorprese non finiscono qui, tra i momenti più emozionanti della quinta puntata anche la dedica di Wax a Maria De Filippi. Il cantautore, durante la terza manche che lo ha visto gareggiare contro la ballerina Maddalena, si è esibito nel brano di Giorgio Gaber Chiedo scusa se parlo di Maria, rivisitandolo e trasformandolo in La mia canzone per Maria. La conduttrice, per l’occasione, ha preso posto in uno dei banchi della scuola, proprio quello occupato da Wax durante il pomeridiano.