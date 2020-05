Amici Speciali, il meglio e il peggio della prima puntata

editato in: da

Ieri sera ha debuttato Amici Speciali. Il nuovo programma di Maria De Filippi, attesissimo, ha riservato al pubblico delle grandi emozioni. Tra i momenti migliori è da citare senza dubbio il ritorno di Michele Bravi. Il vincitore di X Factor, con il programma di Canale 5 ha cantato per la prima volta in tv dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018 e che ha provocato la morte di una donna.

Visibilmente emozionato, Bravi ha cantato Il Diario degli Errori, canzone che ha portato all’Ariston nel 2017. L’intensa performance è stata commentata con parole speciali dalla De Filippi, che ha definito il cantante “un grande artista”, sottolineando la sua capacità di arrivare al cuore delle persone.

La prima puntata di Amici Speciali – che ha visto l’assenza della Incontrada e anche della Abbagnato, appena rientrata dalla Spagna per impegni ufficiali legati al teatro – è stata all’insegna delle sorprese, con un’inedita Sabrina Ferilli che ha improvvisato un mambo con Umberto Gaudino.

Dopo questa esibizione, la giurata ha ricevuto i complimenti di Anna Pettinelli, che ha posto l’accento sul fascino di una donna che “non si vergogna di essere femminile” (è sempre bello vedere una donna che dedica a un’altra parole positive). Sabrina Ferilli è stata protagonista anche di un’altra parentesi particolare. L’attrice romana, infatti, è stata vittima di uno scherzo sulla falsa riga di quelli di Tu Sì Que Vales.

Spigliata e capace di rispondere in maniera immediata e ironica, la Ferilli ha conquistato fin dall’inizio della puntata, quando è stata al centro di una piccola gag con Panariello che, vedendo un cornetto porta fortuna al passante dei pantaloni della De Filippi, ha ‘accusato’ Sabrina di aver riciclato un suo dono. Per finire, ricordiamo che l’attrice è stata artefice di una simpatica gaffe quando, per commentare l’esibizione di Javier Rojas, ha impugnato il microfono al contrario.

Tornando ai momenti dedicati all’arte, è impossibile non citare la trascinante esibizione dei The Kolors, con Stash che, dopo aver elogiato la bellezza della Ferilli e della Pettinelli, ha guidato la band in una versione super rock di Come Together.

Finita la canzone, Gerry Scotti ha dichiarato che avrebbe voluto cantarla lui. È così arrivata la proposta di Stash: “Prepariamolo un feat Gerry!”. Il conduttore ha poi posto l’accento sulla bravura del gruppo, sottolineando la loro capacità di rendere attuale una canzone scritta 51 anni fa.

Tra divertimento, talento artistico e parentesi di commozione, Amici Speciali è partito davvero alla grande, proponendo ai fan, come era stato anticipato da Gaia Gozzi, un grande spettacolo praticamente perfetto! Dopo questa prima puntata – che è stata vinta da Alessio Gaudino – è ovviamente altissima l’attesa per il secondo appuntamento.