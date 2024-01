Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Maria De Filippi e Stefano De Martino a "C'è posta per te"

C’è posta per te torna con un nuovo appuntamento il 20 gennaio. Maria De Filippi ha iniziato il 2024 in grande, con una prima puntata che ha fatto registrare ascolti da record. Niente di nuovo, per il programma di Canale5, che si conferma leader di fascia dopo moltissimi anni di messa in onda. Lo show è diventato infatti una grande certezza per il pubblico, che si appassiona alle storie dei protagonisti e alle sorprese degli ospiti. Le anticipazioni della seconda puntata ci rivelano che gli ospiti in studio sono Stefano De Martino e Sabrina Ferilli.

Stefano De Martino torna a casa, l’abbraccio con Maria De Filippi

È un ospite fisso e molto gradito di C’è posta per te. Stefano De Martino torna quindi a casa per la puntata del 20 gennaio, mentre prosegue la sua brillante carriera di conduttore in Rai. L’ex ballerino risponde sempre al richiamo di Maria De Filippi, la prima a credere davvero in lui. Lo aveva notato perfino tra i banchi della Scuola di Amici, segnalandolo ai Prof che parevano non aver ancora colto il suo talento per la danza ma soprattutto per lo spettacolo. In queste settimane, invece, è finito al centro dell’attenzione per le indiscrezioni sui suoi presunti tradimenti e sul flirt con Alessia Marcuzzi. Lui ha negato ogni cosa, perfino a Valerio Staffelli che gli ha consegnato un Tapiro d’Oro.

Negli anni, è stato uno dei ballerini professionisti di Amici per poi diventare giudice esterno del Serale. La sua carriera non è però finita ed è continuata su un altro fronte, aprendosi alla conduzione di diversi programmi Rai di grande successo. È anche sbarcato in teatro, con uno show personale, e pare che sia in lizza per la conduzione di Sanremo 2025 insieme a Geppi Cucciari. Un grande orgoglio per Maria De Filippi, che lo accoglie sempre con piacere: l’abbraccio all’ingresso in studio ne è la dimostrazione.

Sabrina Ferilli a C’è posta per te

E quando si tratta di chiamare gli amici, non può di certo mancare Sabrina Ferilli. Attrice amatissima e volto fisso di Tu Sì Que Vales, ha un rapporto bellissimo con la conduttrice che ha saputo costruire nel corso degli anni. Sono ormai diventate inseparabili e la loro unione è inoltre motivo di divertimento proprio in studio, dove Maria De Filippi si sbizzarrisce in scherzi e momenti speciali che dedica proprio a lei.

Alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023, Sabrina Ferilli si trovava all’estero e si è precipitata a Roma per starle vicino, prendendo il primo volo disponibile. Insomma, la puntata del 20 gennaio è tutta dedicata agli affetti, anche a quelli della conduttrice che – dopo la scomparsa di suo marito – ha potuto contare su ognuno di loro.

La puntata del 20 gennaio di C’è posta per te va in onda dalle 21,30, dopo Striscia La Notizia, ed è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity. Lo show, per intero, è poi visibile on demand nei giorni successivi ed è disponibile subito sulla piattaforma di streaming. Inoltre, i contenuti mandati in onda vivono anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato al programma.