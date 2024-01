Le anticipazioni della prima puntata di "C'è posta per te": torna in onda con Maria De Filippi il 13 gennaio 2024

Il programma più amato del sabato sera di Mediaset è pronto per tornare: giunto alla ventisettesima edizione, C’è posta per te è una certezza, così come lo è la sua conduttrice, Maria De Filippi. Le storie e le emozioni tornano così in prima serata su Canale5, a partire da sabato 13 gennaio. Tante le sorprese previste per la prima puntata, ben due: vi sveliamo tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni della prima puntata di C’è posta per te

Ci sono programmi che “invecchiano” bene, passateci il termine, perché 27 edizioni non sono poche. Questo è il caso di C’è posta per te, lo show delle emozioni per eccellenza che unisce (e riunisce) gli italiani da ormai decenni. C’è grande attesa per la prima puntata, prevista per sabato 13 gennaio: il people show, ideato e condotto da Maria De Filippi, il cui format originale è stato esportato in 24 nazioni.

Secondo le anticipazioni della prima puntata, ci sono ben due sorprese ad attendere gli spettatori. Il primo grande ospite è Paolo Bonolis, conduttore amatissimo e istrionico, ma non solo. Sono presenti, infatti, anche tre attori protagonisti della saga turca che sta appassionando gli italiani, ovvero Terra Amara: Murat Ünalmis (Demir), Melike İpek Yalova (Müjgan) e Uğur Güneş (Ylmaz).

C’è posta per te riparte insieme a Maria De Filippi

Da ormai ben 24 anni C’è posta per te rappresenta un caposaldo della Rete Mediaset. Un vero e proprio punto di riferimento per chi ama le storie e le emozioni. Il programma, alla fine, non è mai cambiato nella forma e nella struttura. E se ci sono show che richiedono un rinnovamento, come il Grande Fratello, c’è anche chi, come C’è posta per te, suscita in noi delle sensazioni di “casa”. E lo dimostrano i numeri, poiché la scorsa edizione ha portato a casa uno share medio del 27%.

Al momento non ci sono ancora le conferme ufficiali di tutti gli ospiti che vedremo nel corso delle puntate – C’è posta per te si ferma nella settimana di Sanremo su decisione di Maria De Filippi – ma sembra che vi prenderanno parte, secondo quanto riportato da SuperGuidaTV e Amici News, anche Sabrina Ferilli, Stefano De Martino (che ormai è di “casa” da Maria De Filippi”, Luca Argentero, Matteo Berrettini e molti altri. Per quanto riguarda i postini, torna la formazione dello scorso anno: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Quest’ultimo ha detto: “Maria è riuscita a creare una comunità di persone che seguono e condividono i loro dolori a C’è posta per te senza paura”.

Quando Pier Silvio Berlusconi ha aperto alla controprogrammazione Mediaset-Rai durante il Festival di Sanremo, ha detto: “C’è da capire con Maria De Filippi se vogliamo anche continuare con C’è Posta per te in quella settimana”. Alla fine, però, secondo quanto riportato da Dagospia, C’è posta per te è destinato al riposo, almeno per un sabato. Una scelta saggia, dal momento in cui, alla fine, stiamo parlando di un programma forte che si sarebbe in ogni caso scontrato con la Finale di Sanremo 2024, in partenza il 6 febbraio 2024.