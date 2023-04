“Amici”, Arisa manda in crisi Wax: il guanto di sfida che gli fa perdere il controllo

Qualcuno lo chiama blocco dello scrittore, altri una vera e propria perdita del controllo. Wax sta vivendo ore di grande tensione nella casetta degli alunni di Amici di Maria De Filippi, dopo l’ultimo guanto di sfida assegnatogli dalla sua maestra Arisa. La cantante, per colpire un altro alunno, per lei privo di alcuna personalità nei pezzi che propone, rischia di danneggiare Wax, che non riesce a trovare spunti per scrivere in questa nuova sfida con il suo rivale, che andrà in scena nella quarta puntata del serale, sabato 8 aprile.

“Amici”, Arisa manda Wax in sfida con Cricca

Arisa è decisa, sa cosa vuole da questa edizione di Amici di Maria De Filippi: portare il cantautore Wax alla vittoria. E ci è molto vicina, vista che il suo pupillo è tra i dieci ragazzi ancora in gara nel serale. Per questo, è pronta a passare su chiunque, anche stuzzicando (o meglio provocando), i concorrenti delle altre squadre. Dopo aver impedito a Wax di gareggiare contro Aaron, questa volta è lei a mettere in sfida il suo allievo, contro Cricca.

“Se ascoltassi un brano di Wax in radio lo riconoscerei subito, e uno tuo invece? Ti manca personalità, sai cantare, hai la tecnica, ma io credo nell’unicità degli artisti”. Con queste parole Arisa ha lanciato il suo guanto di sfida a Cricca, il giovane cantante di Lorella Cuccarini. Il brano scelto, Bad Day di Daniel Powter, è più nelle sue corde che in quelle di Wax, lo riconosce, e proprio per questo è certa che il ragazzo non riuscirà a portare niente di originale sul palco.

Riponendo tante (troppe?) aspettative nel suo alunno, Arisa è pronta a dimostrare che Cricca non è all’altezza della gara. Lui, però, non è affatto preoccupato: “Me lo aspettavo, è da un po’ che Arisa punta sulla mia personalità – ha confidato a Maria De Filippi – ma io so di averla, non temo questa gara. Sono sicuro che si aspetti che io scriva delle barre, ma non lo faccio mai nei miei pezzi. Andrò in studio e vediamo”. Sfida accettata, ma Wax non sembra averla presa altrettanto bene.

La reazione di Wax al guanto di sfida di Arisa

Sarà pur vero che Wax è il mattatore di questa edizione, ma il blocco dello scrittore lo ha colpito nel momento peggiore, in vista del guanto di sfida contro Cricca. Arisa sta ponendo forse troppa tensione su di lui, caricandolo di una responsabilità eccessiva. Il brano, inoltre, non sembra essere nelle sue corde, e Wax non sa come andare avanti: “Non riesco a scrivere! Perché non riesco a scrivere niente?”

Nel pomeridiano mandato in onda il 4 aprile 2023, vediamo il giovane cantautore perdere la pazienza, tra parolacce e momenti di rabbia, perché incapace di scrivere le barre e personalizzare il pezzo. Una reazione che ha fatto preoccupare i fan e i telespettatori, che temono il suo crollo in un momento così delicato, a un passo della finale, prevista per sabato 13 maggio 2023. Wax riuscirà a dimostrare che Arisa ha ragione, o sarà Cricca ad avere la meglio tra i due?