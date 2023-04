Mancano solo sei puntate alla finale di Amici di Maria De Filippi , prevista per il, e ora si entra davvero nel vivo della gara, con soli. I finalisti, perché così potremmo definirli visto che occuperanno la top ten di questa edizione, si sfideranno a colpi di acuti e passi di danza, e seppure l'amicizia è cresciuta in questi mesi, la tensione tra i ragazzi e le ragazze della scuola si fa sentire. Così come quella tra i professori: gli agguerritissimi Rudy Zerbi Alessandra Celentano , la coppia rivelazione Lorella Cuccarini -Emanuel Lo e i pungenti Arisa Raimondo Todaro . Sabato 8 aprile in prima serata su Canale 5 la quarta puntata.