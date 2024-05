Ascolti TV 18 maggio, gran finale per Amici di Maria De Filippi (che batte tutti)

Fonte: IPA Maria De Filippi

È stata una serata combattuta quella di sabato 18 maggio 2024, ma la regina indiscussa degli ascolti resta lei: Maria De Filippi. Su Canale 5 è andata in onda l’attesissima finale di Amici, il talent che da oltre vent’anni sforna nuove star della danza ma soprattutto della musica. Proprio da quest’ultima categoria è uscita la vincitrice (a sorpresa) votata eccezionalmente dal pubblico, la cantante Sarah Toscano della scuderia di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Secondo posto (più che meritato) per Marisol Castellanos, fiore all’occhiello del team di Alessandra Celentano che si è aggiudicata la categoria danza.

A contrastare Maria De Filippi in questo sabato sera, come sempre, il collega e amico Carlo Conti con I migliori dei Migliori Anni. Anche per il meglio dello show di Rai 1 si è trattato dell’ultimo appuntamento di questa stagione che ha raccolto un bel successo di pubblico, nonostante la concorrenza agguerrita di Amici. Conti ha ospitato alcuni tra i più grandi nomi della musica come Fiorella Mannoia, Marcella Bella, Rita Pavone e Patty Pravo.

Mentre Rai 2 si è dedicata ancora una volta al crimine con un episodio in prima visione di F.B.I., Italia 1 e Rete 4 hanno controbattuto con due film (agli antipodi) tra i più amati di sempre. Su Italia 1 è andato in onda Shrek 2, secondo capitolo dedicato all’orco verde uscito nelle sale cinematografiche esattamente vent’anni fa, il 19 maggio 2004. Due nomination agli Oscar e un record: è stato film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi in tutto il mondo fino a quando Toy Story 3 lo ha superato nel 2010.

Rete 4 ha proposto al suo pubblico un grande classico, il film del 1994 Le ali della libertà. Tim Robbins e Morgan Freeman hanno reso immortale la storia raccontata nel racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, consacrato negli anni tra le pellicole migliori della storia del cinema.

Prima serata, ascolti TV 18 maggio 2024: trionfa la finale di Amici

Era una vittoria preannunciata (a differenza di quella a sorpresa di Sarah Toscano): la finale di Amici in onda su Canale 5 ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.484.000 spettatori con uno share del 31.8%. Dato che conferma l’enorme potere di Maria De Filippi che con il suo talent show a suon di musica e danza continua ad appassionare un variegato pubblico di tutte le età. Carlo Conti ci ha riprovato con I migliori dei Migliori Anni, un “meglio di” questa edizione da poco conclusa, ma non c’è stata storia: il programma di Rai 1 si è fermato a 2.155.000 spettatori con uno share del 14.3%.

E gli altri programmi di prima serata? La nuova puntata di F.B.I. in onda su Rai 2 è stata vista da 954.000 spettatori (5.4% di share) mentre F.B.I. International da 838.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 il film Shrek 2 ha appassionato 637.000 spettatori pari al 3.8% di share. Il programma di approfondimento di Mario Tozzi in onda su Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta, ha coinvolto 622.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 il film Le ali della libertà ha totalizzato 603.000 spettatori (4.1%). In Altre Parole su La7 ha registrato 918.000 spettatori (5.4%), su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese è stato seguito da 197.000 spettatori (1.3%) mentre sul Nove il programma Accordi & Disaccordi ha totalizzato 457.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time

Su Rai1 non si arresta il ciclone Affari Tuoi, che ha registrato 4.763.000 spettatori con il 27.4% di share. A fargli concorrente su Canale5 la nuova puntata di Striscia la Notizia, che ha totalizzato 3.109.000 spettatori con il 17.9% di share. Su Rai2 TG2 Post è stato seguito da 607.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 1.043.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 CheSarà… è stato scelto da 732.000 spettatori con il 4.3% di share mentre su Rete4 Stasera Italia ha radunato 573.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 540.000 (3.1%) nella seconda parte. Su Tv8 le prove di Formula 1 sono state seguite da 190.000 spettatori pari all’1.1% di share e, infine, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 275.000 spettatori (1.7%).

Preserale

L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 su Rai 1 è stato seguito da 2.389.000 spettatori pari al 21.5% di share, mentre L’Eredità Weekend ha totalizzato 3.480.000 spettatori pari al 26% di share. Canale5 ha risposto con una nuova puntata condotta da Gerry Scotti in omaggio a Mike Bongiorno: Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.043.000 spettatori (20.1%) e La Ruota della Fortuna ha convinto 2.926.000 spettatori (23.1%). Su Rai2 The Blacklist la serie è stata seguita da 244.000 spettatori (2%) nel primo episodio e da 350.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 243.000 spettatori (2.1%), seguito da C.S.I. – Scena del Crimine che ha raggiunto 467.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con TGR è stato seguito da 1.790.000 spettatori pari al 12.8% di share, mentre Blob dedicato a Franco Di Mare, scomparso il 17 maggio 2024, ha totalizzato 837.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Rete 4 Terra Amara ha appassionato 619.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Sky Speciale ha registrato 119.000 spettatori con l’1% di share e, infine, sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 254.000 spettatori (2.5%).