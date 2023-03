Serale di “Amici 22”, al via il toto-vincitore: chi è il più quotato

Fonte: ANSA Chi vincerà Amici di Maria De Filippi 22 secondo gli scommettitori

La prima puntata del Serale di Amici 22 è stata un grande successo di pubblico, spettatore di un avvincente show ma purtroppo anche dell’eliminazione dalla gara di due talenti.

La ballerina Megan, tra le lacrime, è stata la prima a lasciare la Scuola, non senza aver lottato fino all’ultimo contro Cricca e Maddalena; mentre NDG è stato il secondo eliminato dopo una sfida all’ultimo brano con Federica.

Anche se siamo solo all’inizio del Serale di questa edizione di Amici, sembra che le scommesse sul possibile vincitore siano ormai già entrate nel vivo e gli scommettitori hanno sancito chi potrebbe, tra qualche settimana, alzare al cielo l’ambita coppa.

Serale di “Amici 22”, iniziato il toto-vincitore: chi è il più quotato

Come lo scorso anno, tutte le eliminazioni del Serale di Amici 22 verranno decise dai giudici speciali e solo nella puntata finale il pubblico sarà chiamato a scegliere il vincitore.

Nella prima puntata, dopo due manche, diverse sfide e qualche discussione i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè (vincitore dell’undicesima edizione di Amici) e Cristiano Malgioglio hanno scelto di votare per l’eliminazione Megan e NDG.

La strada per la finale di Amici 22 è ancora lunga ma a quanto pare gli scommettitori hanno già deciso chi sarà il possibile vincitore e c’è un’allieva in particolare che, secondo le quotazioni, tutti danno per trionfatrice assoluta: Angelina Mango.

È proprio la bravissima figlia d’arte, infatti, ad essere colei sulla quale in tantissimi stanno scommettendo, seguita da Federica, Cricca, Wax, Isobel e Aaron che – a detta di molti – potrebbero quindi essere i finalisti del talent di Maria De Filippi.

Da questa sestina di ragazzi stupisce un po’ l’assenza da Ramon che nella prima puntata del Serale è stato particolarmente elogiato dai giudici che l’hanno definito un vero e proprio étoile, soprattutto in virtù della sua esibizione in Fiamme di Parigi.

D’altra parte, non stupisce invece che Angelina sia stata data come plausibile vincitrice in quanto la cantante è stra-amata, tanto dai professori quanto dal pubblico, che l’ha sempre premiata durante la prima fase del programma.

Angelina Mango, non solo “figlia di”: è lei la possibile vincitrice di Amici 22

Fin dal suo ingresso nella Scuola di Amici Angelina Mango ha conquistato l’attenzione di pubblico e professori per la sua bellissima voce e per la grande padronanza del palco.

Angelina, non a caso, è nata e vissuta in una famiglia in cui la musica è stata sempre al centro: oltre al padre Mango, infatti, anche la madre, Laura Valente, è una cantante.

Ovviamente, tale “pedigree” non toglie nulla al talento innato della giovane allieva di Amici che si è sempre dimostrata estremamente umile, desiderosa di imparare e di mettersi in discussione, come ha palesato anche nelle sue performance sul palco del Serale di Amici dove ha cantano in dialetto napoletano la canzone di Liberato 9 Maggio.

Angelina (il cui singolo Voglia di vivere sta avendo un enorme successo e sembra già destinato a diventare una delle hit dell’estate) in questi mesi ha quasi sempre evitato di parlare dei suoi genitori e solo in due occasioni si è aperta raccontando del dolore per la perdita del padre e palesando la grande stima che ha nei confronti della mamma la quale per amore suo e di suo fratello ha tirato fuori una forza incredibile.