“Amici 22”, Angelina Mango: “Mia mamma ha perso tutto”. E torna a parlare del padre

Da quando è entrata a far parte della scuola di Amici 22, è apparso subito chiaro che Angelina Mango sarebbe diventata una delle allieve più promettenti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ottenuta la maglia del serale su volere di Lorella Cuccarini, Angelina ha poi parlato dei suoi genitori e, in particolare, dell’immensa stima che prova per la madre Laura Valente e dei grandissimi insegnamenti ereditati dal papà Pino Mango.

Amici 22, Angelina Mango: “Mia mamma ha perso tutto”

L’indiscutibile talento di Angelina Mango è stato subito chiaro ai professori di Amici di Maria De Filippi: fin dal suo ingresso in studio, la cantante, figlia d’arte, ha infatti subito incantato tutti con la sua voce e al contempo ha stupito chiunque grazie all’innata capacità di tenere il palco.

Ottenuta l’agognata maglia del Serale su volere di Lorella Cuccarini, Angelina Mango ha parlato nuovamente della sua famiglia e, in particolare, della mamma Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar.

“Mia mamma è la persona che stimo più al mondo” – ha confessato Angelina – “Lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore, tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore”.

“Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore”, ha raccontato la Mango. “Lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui…poi ha perso tutto però: per 30 anni ha costruito una vita che le è stata tolta quando è morto mio padre”.

Pino Mango, padre di Angelina e marito di Laura Valente è venuto a mancare a dicembre del 2014 a causa di un infarto che l’ha colpito durante un concerto, proprio mentre stava intonando Oro, uno dei suoi brani più famosi.

Angelina Mango ha raccontato che la madre, legata a Pino Mango dal 1983, “è rimasta in vita per amore, per amore mio e di mio fratello è andata avanti. Quello che ha fatto è proprio meraviglioso”.

Amici 22: Angelina Mango torna a parlare del padre

Durante questi lunghi mesi da allieva della scuola di Maria De Filippi, Angelina Mango raramente ha parlato della sua famiglia e, soprattutto, del padre.

A un passo dal serale di Amici 22, che inizia il 18 marzo, la cantante ha però voluto quasi rendere omaggio all’artista: “Si è dedicato totalmente alla famiglia e alla musica. Si è reso conto da bambino che aveva questa predisposizione. Ha capito che aveva il dovere di portare rispetto a questo dono”, ha dichiarato la giovane artista.

“Il suo mettere davanti la musica al resto” – ha confessato Angelina – “È l’insegnamento che più mi serve. A livello umano la gentilezza è la cosa più importante che mi ha trasmesso mio padre e sono fiera”.

Oltre alla gentilezza, Mango ha sicuramente trasmesso alla figlia anche un enorme talento. Non a caso, Angelina (al di là delle iniziali polemiche) secondo molti è tra le favorite per la vittoria di questa edizione del talent, come dimostra anche il successo della sua hit, Voglia di vivere, che dopo le parole della cantante sui suoi genitori assume un valore ancora più profondo.