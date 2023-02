“Amici”, Angelina al Serale ed è sempre più vicina a Wax. Perché Emanuel Lo è assente

Manca ormai meno di un mese all’inizio del serale di Amici 2022 che comincerà sabato 18 marzo in prima serata sempre su Canale 5.

Il gruppo di allievi che avranno l’onore di accedere alla seconda fase del talent show di Maria De Filippi, e di giocarsi così la vittoria del programma prime time dopo prime time, sta diventando sempre più consistente: solo questa settimana sono stati tre i ragazzi che hanno ricevuto l’ambita maglia dorata.

Amici: Angelina accede al Serale ma per Wax è troppo presto

Non è stata di certo una sorpresa la decisione di Lorella Cuccarini di far accedere la cantante Angelina Mango alla finale di Amici 2022. La figlia d’arte nella gara di canto di questo sabato – che ha visto come giudici speciali, Beppe Vessicchio, Sangiovanni e Mr. Rain, reduce dal terzo posto a Sanremo – è arrivata seconda ma è risultata prima nella classifica di canto.

La scorsa settimana, infatti, la Cuccarini aveva scommesso con sé stessa che se la ragazza fosse stata ancora sul podio delle classifiche le avrebbe dato la maglia: e così è stato. L’ambita maglia è stata conquistata anche da Maddalena, prima nella gara di ballo, su volere del professor Manuel Lo che si è detto più che fiero del percorso della sua allieva.

Al serale, inoltre, è arrivato anche Gianmarco, risultato il migliore di una prova di improvvisazione sulle emozioni voluta da Alessandra Celentano e giudicata da Marcello Sacchetta (a cui hanno partecipato anche Samu, Ramon e Paky) e premiato per questo con l’accesso al finale dalla stessa maestra che anche questa settimana non ha risparmiato le sue frecciatine a Megan definita da Eleonora Abbagnato (giudice della gara di danza) “bellissima”.

Nonostante il primo posto nella gara di canto, dove si è esibito sulle note di Propaganda di Fabri Fibra, Wax per scelta di Arisa, invece, non è, invece, passato al serale. La cantante di Felicità ha affermato di aver bisogno di monitorare ancora il comportamento dell’allievo: “Se questa maglia è tua, è tua. Non importa aspettare ancora qualche settimana” ha sottolineato la prof che di recente è stata protagonista di un piccolo sfogo proprio durante il talent.

Wax non è apparso affatto deluso della comprensibile decisione di Arisa ma, piuttosto, è sembrato davvero entusiasta per il successo di Angelina con la quale ha instaurato un’amicizia speciale che in molti sperano possa sfociare in qualcosa di più, benché la Mango sia felicemente fidanzata.

“Alcune situazioni non le avrei neanche affrontate se non ci fosse stata lei, anche in questo periodo” ha affermato Wax nel daytime di qualche giorno fa, parlando con Arisa proprio di Angelina “Mi piace la sua presenza, stare con lei, non me ne frega niente dei giudizi delle altre persone. Poi lei è un po’ fuori di testa come me, è una folle”.

Emanuel Lo assente al pomeridiano di Amici: cosa è successo

Oltre a Jore, che ha abbandonato la scuola di Amici nel daytime del 17 febbraio per “motivi personali” nonostante sia stato uno degli ultimissimi ad entrare, anche il professor Emmanuel Lo era assente in studio. Nel caso del coreografo, in collegamento da casa, l’assenza è stata dovuta a motivi di salute.

Emanuel Lo, infatti, da remoto ha seguito con attenzione l’intera puntata assegnando di conseguenza la maglia del finale alla sua emozionatissima alunna Maddalena che ha recuperato la fiducia del prof. risultando prima nella classifica di ballo.