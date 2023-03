Scontro Malgioglio-Celentano: “Non sono venuto per litigare”. Il Serale di “Amici” inizia col botto

Il Serale di Amici 22 è iniziato col botto, come del resto c’era da aspettarsi. Ogni puntata vede al centro le performance dei talenti di Maria De Filippi, impegnati a conquistare l’ambito titolo, ma non mancano i botta e risposta tra Prof, pronti a difendere le proprie ragioni e “portare acqua al proprio mulino”. Espressione usata da uno degli attesissimi giudici di questo nuovo Serale, Cristiano Malgioglio, che non è riuscito a resistere di fronte alle parole di Alessandra Celentano. Con due personaggi tanto “fumantini”, lo scontro è servito.

Serale di “Amici”, è scontro tra Cristiano Malgioglio e la Celentano

Per la nuova edizione del Serale di Amici, Maria De Filippi ha scelto di rivoluzionare non solo le squadre dei Prof e le regole per l’eliminazione degli allievi, ma anche il parterre di giudici che è stato ben accolto dai fan del talent show. Quest’anno a cimentarsi nel ruolo sono il cantante Michele Bravi, il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, autore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. E non è mica poco.

Proprio Malgioglio ha scelto la busta per decretare l’inizio della prima sfida: a scontrarsi sono state Isobel del team Zerbi-Celentano e Maddalena del team Lo-Cuccarini, in un guanto di sfida che aveva già creato un po’ di scompiglio in casetta. Il motivo? A detta di molti la gara di heels (ovvero danza sui tacchi) sarebbe stata impari tra le due ballerine. Le tensioni non sono mancate in studio ma, a sorpresa, la scintilla si è accesa tra la storica Prof Alessandra Celentano e il neo-giudice Cristiano Malgioglio.

La Cele, come viene chiamata dai ragazzi (e da Maria), ha usato parole pungenti contro l’allieva Maddalena, definendola una “gattina” al cospetto della sua ballerina Isobel e non ha perso occasione per ribadire il concetto in puntata. Dopo la performance i toni si sono fatti ancor più accesi a causa della decisione di Malgioglio che, contrariamente a quanto fatto da Bravi e Giofrè, ha deciso di dare il suo voto a Maddalena: “È stata molto più sensuale – ha detto a gran voce -. Questa gatta tra non molto diventerà una tigre, una lupa!”.

Neanche a dirlo, alla Maestra Celentano tale scelta non è andata affatto giù e la discussione avrebbe tirato per le lunghe se non fosse per la chiosa piccata di Malgioglio: “Non sono venuto qui per litigare oggi!”, ha affermato senza esitazione. Lite rientrata, almeno per il momento.

Le parole di incoraggiamento di Malgioglio per gli allievi

Cristiano Malgioglio è un personaggio molto amato dello spettacolo e della musica, ma quel che lo rende davvero grande – oltre ai tanti incredibili successi collezionati in 40 anni di carriera – è la sua grande umanità. Una qualità che non ha mai perduto e che non ha perso occasione per condividere con gli allievi di Amici, impegnati in una delle sfide più importanti delle loro giovani vite.

“Mi ricordo quando ho iniziato io, che mi bocciavano tutti – ha detto rivolgendosi ai talenti di Maria -. Voi ragazzi invece dovete dire ‘Io ce la devo fare’. Quante porte in faccia mi hanno chiuso e guardate dove sono arrivato“. Parole di incoraggiamento che, nel mezzo dei soliti scontri piccati tra Prof, sono state una bella (seppur breve) boccata d’aria fresca.

Serale di “Amici 22”, Megan è la prima eliminata

Una delle certezze del Serale di Amici 22 è che, di puntata in puntata, non mancano le eliminazioni dirette di almeno due allievi. La prima a lasciare il talent di Maria De Filippi è stata la ballerina Megan, dopo una sfida con Cricca e Maddalena. Un’uscita di scena colma di tristezza ma anche di gioia, con la consapevolezza di aver avuto una possibilità unica.

“Io so che per te essere arrivata al Serale è una cosa importante – le ha detto Maria De Filippi, con la dolcezza che sempre la contraddistingue -. Uscire adesso so che ti dispiace, però so che lo spirito con cui sei entrata era quello di imparare, fare delle lezioni, di crescere, di imparare tutto quello che a casa non eri riuscita a fare. Sei cambiata tanto da quando sei entrata, non so se tu di questo ne sei consapevole”. Poi una grande sorpresa: a Megan è stata assegnata una borsa di studio in una delle più prestigiose scuole di danza di New York.