Serale di “Amici”, slitta la finale: la decisione di Maria De Filippi

Cambio di programmazione per la finale di Amici di Maria De Filippi che slitta a una nuova data. L’ultima puntata del Serale è quella più attesa e cruciale, dopo un lungo percorso in cui gli allievi si sono messi a dura prova, tra sfide di canto e danza e qualche litigio, che non mancano mai (complici soprattutto i Prof.). Mediaset e la padrona di casa hanno deciso di seguire la medesima linea dello scorso anno, rinunciando al sabato sera per evitare la concorrenza spietata di un altro attesissimo appuntamento televisivo.

Serale di “Amici”, quando va in onda la finale

Amici è senza dubbio il talent più amato della televisione italiana, un programma che non ha perso un briciolo della sua attrattiva coinvolgendo di edizione in edizione (da oltre vent’anni) un vasto pubblico. Sono i giovanissimi a seguirlo in gran parte, ma inutile girarci attorno: anche per noi “grandi” è un piacere seguire il percorso e l’evoluzione di giovani allievi che si mettono in gioco, mostrando al mondo il proprio talento e la voglia di fare tipica dei vent’anni.

Maria De Filippi ha dovuto rinunciare, però, ancora una volta al sabato sera rimandando l’attesissima finale del suo talent a una nuova data. Come si evince dai palinsesti diffusi da Publitalia, infatti, l’ultima puntata del Serale di Amici abbandona il consueto appuntamento del sabato sera per slittare alla domenica: la finale non va in onda sabato 13 maggio e si sposta a domenica 14 maggio.

Perché slitta la finale di “Amici 22”

La decisione di Maria De Filippi e di Mediaset non è nuova per i telespettatori. Già lo scorso anno la finale era stata spostata di un giorno e per un motivo più che valido, che anche per questa edizione si ripete: Amici 22 cede il sabato sera alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, trasmessa in prima serata su Rai 1.

Come accaduto per la scorsa edizione ospitata a Torino e condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che ha registrato ottimi ascolti sulla scia di quella ancor precedente che aveva visto trionfare i Måneskin, anche stavolta l’Eurovision Song Contest – in programma dal 9 al 13 maggio – prevede dei bei numeri. Complice l’evento in sé, con performance live spettacolari e brani che ti catturano al primo ascolto, ma anche il nostro “cavallo vincente”: tocca a Marco Mengoni sfidare i colleghi stranieri, dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Mengoni ha deciso di portare in gara a Liverpool il brano vincitore del Festival, Due Vite, ma per farlo ha dovuto apportare qualche modifica. Come da regolamento dell’ESC, infatti, le canzoni non possono durare oltre i 3 minuti e il cantautore di Ronciglione deve rinunciare a ben 45 secondi della sua hit, senza snaturarlo ovviamente.

“Amici 22”, Angelina Mango favorita tra i finalisti

La strada per la finale di Amici 22 è lunga e gremita di sfide, performance, tensione e grandi emozioni. Non mancano i soliti scontri tra i Prof. che cercano di portare in alto i nomi dei propri allievi, animati quest’anno anche dagli animi appassionati dei nuovi giudici – Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè -, pronti a dire la propria senza troppi peli sulla lingua.

Alla fine quel che conta è la vittoria e i finalisti del talent di Maria De Filippi lo sanno bene. Cantanti e ballerini sono molto apprezzati dal pubblico, ma Angelina Mango resta la favorita sin dal suo ingresso nel programma. Figlia d’arte del celebre e compianto cantautore lucano, Angelina ha una voce incantevole e una capacità interpretativa fuori dal comune, considerata la sua giovane età. Se a questo aggiungiamo la sua umiltà, le fragilità e la voglia di mettersi alla prova con ammirevole coraggio, il gioco è fatto.