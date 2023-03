“Eurovision”, la scelta difficile di Mengoni. Cosa dicono i pronostici

L’Eurovision Song Contest 2023 va in scena a Liverpool, e ovviamente tra i grandi protagonisti c’è Marco Mengoni. Dopo un periodo di incertezza, ha scelto, alla fine, di portare Due vite in gara. Dal 9 al 13 maggio 2023, l’Eurovision unisce i popoli d’Europa sotto “le stesse note”. Ma per Mengoni c’è ancora una scelta abbastanza difficile da compiere. Senza considerare che i pronostici non sono proprio a suo favore.

Eurovision Song Contest 2023, la scelta di Marco Mengoni sul brano

Nelle scorse settimane si era ipotizzata la possibilità di un altro brano in gara all’Eurovision Song Contest, e non Due vite, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Marco Mengoni ha a dir poco spaccato sul palco dell’Ariston, conquistando tutti, dal pubblico fino ai critici e vincendo praticamente durante ogni serata. Alla fine, le voci che sono circolate sul brano sono rimaste tali (si è tanto discusso anche di una presunta canzone in inglese): Due vite andrà anche all’Eurovision, ma in un’altra veste.

Sul video ufficiale della canzone su YouTube, come riporta anche Fanpage, è possibile osservare la dicitura Official Video – Sanremo 2023 – Eurovision 2023. C’è uno scoglio, tuttavia, da considerare, ovvero il regolamento ufficiale della manifestazione: la difficoltà è la stessa che hanno riscontrato Blanco e Mahmood per Brividi nel 2022. Anche la loro canzone andava “contro” le regole.

Perché Marco Mengoni deve ridurre la durata di Due vite

L’Eurovision Song Contest ha un regolamento ben preciso, che deve essere rispettato in ogni sua parte: i brani in gara non possono durare più di 3 minuti. Di fatto, per Due vite si parla di 45 secondi in meno. Il tempo, però, stringe: deve infatti essere inviato all’EBU e soprattutto deve essere conforme alla durata richiesta. Mengoni e gli autori non possono rischiare: la canzone deve comunque mantenere la sua potenza.

Contrariamente ad altri brani, Due vite di Mengoni ha una valenza unica e speciale: è infatti una delle più belle da ascoltare proprio perché nel significato e nei giri di parole trova la sua forza. Non a caso, continua a essere una delle più ascoltate e passate in radio, oltre a vantare milioni di ascolti sulle principali piattaforme. Insomma, 45 secondi non sono pochi, ma non vediamo l’ora di osservare Marco Mengoni sul palco.

Eurovision 2023, chi vince: cosa dicono i pronostici sull’Italia

Cosa dicono i pronostici sul possibile vincitore dell’Eurovision Song Contest? La classifica negli ultimi mesi ha subito diverse modifiche e, in base anche alle conferme dei rappresentanti in gara per i singoli Paesi, l’Italia non è tra i preferiti per la vittoria e non lo è nemmeno per il podio, ma mai dire mai. Del resto nessuno aveva previsto il trionfo dei Måneskin nel 2021: c’è sempre la speranza che le cose cambino.

In ogni caso, secondo la classifica attuale degli scommettitori, l’Italia dovrebbe arrivare dodicesima. Sul podio, invece, dovrebbero esserci la Svezia al primo posto, l’Ucraina al secondo e la Finlandia al terzo. Tuttavia al momento si tratta solo di un pronostico parziale, dal momento in cui alcuni aspetti sono in fase di aggiustamento e possono subire ancora delle modifiche.