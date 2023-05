Eurovision, Piqued Jacks eliminati: la band (italiana) non salva San Marino

Fonte: IPA Eurovision 2023: la bellissima Noa Kirel che canta “Unicorn” e sembra Elodie

L’Eurovision Song Contest 2023 è una vetrina di grande prestigio per artisti poco conosciuti, ma eletti portavoce delle nazioni in gara. Come i Piqued Jacks che, quest’anno, si sono presi la scena in rappresentanza di San Marino con la canzone Like an animal. Un’esibizione energica, travolgente, che ha stregato il pubblico presente a Liverpool nella seconda semifinale di stasera. Tuttavia il loro sogno si è concluso con un nulla di fatto. Conosciamo meglio la band (made in Italy) eliminata a un passo dalla finale.

I Piqued Jacks: la carriera e la scalata all’Eurovision Song Contest 2023

Dalla provincia di Pistoia al palco dell’Eurovision Song Contest 2023, nella cornice della Liverpool Arena. I Piqued Jacks hanno vissuto un sogno ad occhi aperti e, in rappresentanza di San Marino, si sono presi la scena in questa seconda semifinale della kermesse con il brano Like an animal. Il loro obiettivo (però sfumato) è stato sicuramente quello di portare lo Stato che rappresentano alla finalissima, in programma sabato 13 maggio e che vede il nostro Marco Mengoni già finalista.

I Piqued Jacks, però, un piccolo desiderio l’hanno comunque realizzato: quelli di farsi conoscere al grande pubblico, italiano e non solo. Originari di Pistoia, il gruppo si è formato nel 2006 a Buggiano, piccolo comune della provincia toscana. Dopo svariati EP, tra cui Just a Machine del 2013, hanno lavorato alla pubblicazione del loro primo album in studio, Climb like Ivy Does, del 2015. Hanno fatto poi seguito Aerial Roots, The Living Past e Synchronizer, rispettivamente del 2016, 2018 e 2021.

Il primo passo verso la scalata all’Eurovision è stata la partecipazione a Una voce per San Marino. La seconda edizione è stata vinta proprio dalla formazione pistoiese, che ha presentato l’inedito Like ad Animal, poi portato all’ESC.

Chi sono i componenti

Ma chi sono i componenti dei Piqued Jacks? La formazione nel corso degli anni ha mutato pelle più volte, con diversi componenti che hanno abbandonato in corsa e altri che si sono aggiunti da poco. La formazione attuale è composta da Andrea Lazzeretti “E-King” (voce e piano), Francesco Bini “littleladle” (basso), Tommaso Oliveri “HolyHargot” (batteria) e Marco Sgaramella “Majic-o” (chitarra).

L’esibizione travolgente e l’eliminazione

L’Eurovision Song Contest 2023 è stata la grande occasione per i Piqued Jacks per mettersi in mostra e farsi conoscere. Occasione sfruttata alla grande, come dimostrano anche i commenti entusiasti di Gabriele Corsi e Mara Maionchi in “telecronaca”. Il gruppo ha dato vita ad uno spettacolo energico alla Liverpool Arena, un’esibizione che ha giocato sui contrasti di luce (il rosso e il nero hanno dominato la scenografia). E, soprattutto, il cantante è riuscito a catalizzare l’attenzione su di sé, confermandosi frontman puro (al punto da sdraiarsi anche a terra mentre cantava).

Fonte: Getty Images

San Marino ha puntato su di loro un anno dopo aver scelto Achille Lauro, che rappresentò la nazione nel 2022 con il brano Stripper, senza però essere qualificato alla finale. Tuttavia, anche per i Piqued Jacks è toccata la medesima sorte. All’annuncio degli Stati che accedono alla finale, il nome di San Marino non è stato pronunciato. Il sogno della band si è scontrato con un’amara realtà, ma l’esperienza internazionale rimarrà un ricordo indelebile nella loro carriera.