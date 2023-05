Eurovision 2023, la scaletta della seconda semifinale

Liverpool Arena, 13 maggio: questo è l’obiettivo dei 16 Paesi in gara nella seconda semifinale di Eurovision 2023, con una scaletta che si divide in due parti. Grande novità, invece, sul fronte dell’accesso alla finale. Al termine dell’esibizione di tutti gli artisti, infatti, è possibile televotare da tutto il mondo e non solo dalle Nazioni in gara. Come di consueto, non si potrà però votare per il proprio Paese. Vediamo qual è il programma dell’11 maggio, tra artisti e ospiti sul palco.

Scaletta Eurovision, chi canta nella seconda semifinale

Com’è accaduto per la prima semifinale, anche la seconda si divide in due parti. Non canta Marco Mengoni, che troviamo invece in finale in qualità di rappresentante di una delle Big Five, ma vengono schierati gli ultimi 16 Paesi rimasti in competizione e che si giocano l’accesso alla serata conclusiva del 13 maggio alla Liverpool Arena.

Reiley con Breaking My Heart, Danimarca

Brunette con Future Lover, Armenia

Theodor Andrei con D. G. T. (Off and On), Romania

Alika con Bridges, Estonia

Gustaph con Because Of You, Belgium

Andrew Lambrou con Break A Broken Heart, con Cipro

Diljá con Power, Islanda

Victor Vernicos con What They Say, Grecia

E ancora:

Blanka con Solo, Polonia

Joker Out con Carpe Diem, Slovenia

Iru con Echo, Georgia

Piqued Jacks con Like An Animal, San Marino

Teya & Salena con Who The Hell is Edgar?, Austria

Albina & Familja Kelmendi con Duje, Albania

Monika Linkytė con Stay, Lituania

Voyager con Promise, Australia

La gara è visibile anche dall’Italia, in chiaro, con il commento in italiano di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Sul palco anche i rappresentanti di Spagna, Ucraina e Regno Unito, fuori concorso e che certamente rivedremo in finale perché parte dei Big 5 (Spagna e Regno Unito) e vincitori dell’edizione 2022 al Pala Alpitour di Torino con Stefania della Kalush Orchestra.

Ospite sul palco, anche la popstar ucraina Mariya Yaremchuk, in gara nel 2014 con il numero dell’uomo che correva sulla ruota del criceto, e un intermezzo del cartone britannico Peppa Pig che ha conquistato i bambini di tutto il mondo. Oltre che su Rai2, la serata è visibile anche in streaming e in contemporanea sulla piattaforma RaiPlay.

Chi vedremo in finale il 13 maggio

I Paesi che hanno avuto accesso alla finale, dalla prima gara, sono 10. A questi dobbiamo aggiungere i 6 che vi accedono di diritto, per un totale di 26 Nazioni in gara. Questi gli artisti sul palco della Liverpool Arena per Eurovision Song Contest:

Norvegia rappresentata da Alessandra con Queen of Kings

Serbia rappresentata da Luke Black con Samo mi se spava

Portogallo rappresentato da Mimicat con Ai coração

Croazia rappresentata da Let 3 con Mama šč!

Svizzera rappresentata da Remo Forrer con Watergun

Israele rappresentato da Noa Kirel con Unicorn

Moldavia rappresentata da Pasha Parfeni con Soarele și Luna

Svezia rappresentata da Loreen con Tattoo

Repubblica Ceca rappresentata da Vesna con My Sister’s Crown

Finlandia rappresentata da Käärijä con Cha cha cha

Italia rappresentata da Marco Mengoni con Due Vite

Regno Unito rappresentato da Mae Muller con I wrote a Song

Francia rappresentata da La Zarra con Évidemment

Spagna rappresentata da Blanca Paloma con Eaea

Ucraina rappresentata da Heart of steel,