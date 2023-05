Eurovision 2023: chi sono i Big Five e perché Marco Mengoni è già in finale

L’Eurovision Song Contest 2023 è iniziato alla grande all’Arena di Liverpool, tra performance spettacolari e look audaci e stravaganti. Senza dimenticare, ovviamente, le canzoni portate in gara dai 37 Paesi partecipanti (abbiamo già ascoltato le prime 15). A rappresentare l’Italia quest’anno è il magnifico Marco Mengoni con Due Vite, brano che gli è valso la vittoria al Festival di Sanremo, ma – ahi noi – per ammirarlo in tutto il suo splendore siamo costretti ad attendere il 13 maggio. Lo stesso destino che tocca ai cosiddetti Big Five, cinque Paesi con un “privilegio” speciale: entrano di diritto in finale. Ma perché?

Chi sono i Big Five dell’Eurovision

I Big Five sono una speciale anomalia nel regolamento dell’Eurovision Song Contest. Mentre tutti i Paesi in gara devono esibirsi durante le due semifinali – la prima è andata in onda martedì 9 maggio – e affrontare le prime votazioni del pubblico, in cinque accedono di diritto alla finale.

Si tratta di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, ovvero le cinque Nazioni che non solo rappresentano le maggiori potenze dell’Unione Europea, ma sono anche quelle che contribuiscono maggiormente dal punto di vista economico alla realizzazione della mastodontica kermesse musicale e, non meno importante, le stesse che per prime hanno sostenuto il lavoro dell’Unione Europea di Radiodiffusione, la “principale alleanza mondiale di media di servizio pubblico” come si legge sul sito.

L’Italia, in verità, si è aggiunta nel 2011 dopo una lunga assenza dall’Eurovision (mancava dal 1997), nonostante da tempo questo meccanismo sia criticato da diversi Paesi. Emblematico il caso della Turchia che si rifiuta letteralmente di partecipare alla gara proprio in segno di protesta nei confronti di un “privilegio” che considera ingiusto e affatto equo.

Marco Mengoni in finale con “Due Vite”

L’Italia fa parte dei Big Five ed è per tale ragione che, com’è ovvio, Marco Mengoni – che ci ha dato un assaggio del suo stile sul turquoise carpet – si esibisce direttamente durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Il cantautore di Ronciglione ha scelto di esibirsi con Due Vite, il brano con il quale si è aggiudicato la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo.

Nel nostro Paese funziona proprio così: chi trionfa sul palco dell’Ariston partecipa di diritto all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia, ma ha la possibilità di rinunciare cedendo il posto al secondo classificato.

Ecco i Big Five di Eurovision 2023 al completo:

Italia, Marco Mengoni – Due vite;

Germania, Lord of the Lost – Blood and glitter;

Francia, La Zarra – Évidemment;

Spagna, Blanca Paloma – Eaea;

Regno Unito, Mae Muller – I wrote a song.

Perché anche l’Ucraina è già in finale

Ma se i Big Five sono i cinque Paesi che hanno diritto a esibirsi direttamente in finale, come mai in scaletta ne figurano sei? A questi si aggiunge l’Ucraina con TVORCHI e il brano Heart of steel, Paese che lo scorso anno si è aggiudicato il primo posto in classifica nell’edizione ospitata dall’Italia con la Kalush Orchestra. Come da regolamento, l’ultimo vincitore dell’Eurovision accede di diritto alla finale dell’edizione successiva.

Eurovision 2023, quando e dove vedere la finale in Italia

Con buona pace dei fan che non vedono l’ora di ammirare Marco Mengoni in tutto il suo splendore sul palco della Liverpool Arena e con un brano che – dobbiamo ammetterlo – ci ha catturato al primo ascolto, la finale dell’Eurovision Song Contest si tiene sabato 13 maggio, trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40. A commentarla per l’Italia è Gabriele Corsi, grande conferma di questa edizione, insieme alla new entry Mara Maionchi, che ha preso il posto di Cristiano Malgioglio.

È possibile seguire la finale anche in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della kermesse, ma in lingua originale e senza commento, oltre che su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre con LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.