Ciao Maschio, Emanuel Lo e la storia con Giorgia: “Vittima di pregiudizi”

Tra le storie più solide del mondo patinato dello spettacolo c’è quella di Giorgia ed Emanuel Lo: la cantante e il coreografo sono legati da tempo, ormai vent’anni, eppure agli inizi della loro relazione non sono mancati i pettegolezzi, soprattutto per la loro differenza d’età.

Il professore di Amici ne ha parlato a Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Ciao Maschio, raccontando del loro legame speciale e dei pregiudizi sulla loro storia.

Emanuel Lo, i pregiudizi sulla storia con Giorgia

Confessioni a cuore aperto per Emanuel Lo che, intervistato da Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Ciao Maschio, ha voluto raccontare degli inizi della storia con Giorgia, della quale è innamorato da vent’anni.

Una lunga relazione che ha visto alternarsi alti e bassi, e partita con qualche pettegolezzo, come ha voluto sottolineare la conduttrice proprio all’inizio della chiacchierata con il coreografo.

“Hai subito un pregiudizio quando hai annunciato di stare con Giorgia, l’unione tra voi due oppure no?”. Immediata la risposta del professore di Amici, che ha rivelato: “Non so se è stata una mia sensazione o altro. Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata. Però era come se all’inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande ‘chissà perché si è messo'”.

Otto gli anni di differenza tra la cantante ed Emanuel Lo, che fin da subito provocarono qualche titubanza in Giorgia. Ma il tempo ha dato prova del loro amore, dimostrando che quei pregiudizi erano solo frutto di pettegolezzi infondati.

Giorgia ed Emanuel Lo, un amore lungo vent’anni

Il loro amore è nato nel 2004, sul set del video di Spirito libero, dove Emanuel Lo Iacono (vero nome del coreografo) collaborava come ballerino. Un amore arrivato dopo un grandissimo dolore, quello della perdita di Alex Baroni, suo ex fidanzato.

Un colpo di fulmine per il ballerino, che iniziò un corteggiamento serratissimo nonostante i dubbi della cantante, scoraggiata dalla differenza d’età. Lo ha raccontato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo nel 2023: “Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui un ragazzino. Abbiamo questi 8 anni di differenza; ma lui mi mentì, mi ha detto che era più grande”.

“Io avevo un preconcetto – ha poi aggiunto Giorgia -. Gli dicevo: ‘Mi lascerai perché io sono più vecchia’. E poi? E poi non mi ha lasciata. Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui”.

Emanuel non ha mai smesso di corteggiarla e alla fine ha vinto l’amore: a conquistarla la sua trasparenza, l’autenticità, una grande sensibilità e una dolcezza infinita. Dal loro amore nel 2010 è nato il loro principe: “Finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”.