Domenica In, Eleonora Daniele parla della gravidanza e fa una proposta a Mara Venier

Nuova puntata all’insegna delle emozioni quella di Domenica In: ospite di oggi Eleonora Daniele che si racconta tra la gravidanza in corso e l’amore della sua famiglia.

L’intervista si apre proprio con l’annuncio in diretta a Storie Italiane: la conduttrice confessa di essere emozionatissima quella mattina. Girava già da un po’ la notizia sui social, ma voleva essere lei a dare il lieto annuncio al suo pubblico.

“Non volevo più nascondere la pancia” ha rivelato Eleonora, raggiante col suo pancino: la bambina, che si chiamerà Carlotta, nascerà a giugno.

Poi un tuffo nei ricordi: Mara Venier le mostra un filmato risalente a marzo, quando guardando una foto con sua nonna disse: “Se mai avrò una figlia femmina la chiamerò Carlotta, come mia nonna materna. Un modo per restituirle tutto l’amore che mi ha dato”.

Scendono le prime lacrime. La Daniele confessa: “mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita ad avere un figlio. Invece dopo il matrimonio, la magia”. E Mara continua la sua chiacchierata facendo vedere una clip con il matrimonio tra Eleonora e Giulio.

La conduttrice racconta un episodio divertente in merito ad Albano, che ha cantato durante la celebrazione. Arrivato molto in anticipo in chiesa, ha trovato il prete in canottiera, facendo ritardare anche l’ingresso della sposa.

Durante l’intervista arriva in studio un mazzo di rose rosse, mandato dal marito Giulio. “Da quando sono incinta è molto premuroso”, rivela. La Venier chiede allora come ha scoperto di essere incinta: non voleva illudersi, ma aveva un lieve ritardo. Dopo aver fatto il test, il risultato era positivo: il marito le ha detto: “Lo sapevo”. Ovviamente entrambi i genitori sono al settimo cielo e il papà parla ogni sera a Carlotta, accarezzandole la pancia.

Mara continua mandando in onda un altro filmato: gli auguri degli amatissimi nipoti per l’arrivo della bambina. Un momento di grande commozione, perché Eleonora Daniele è legatissima a loro: li ha cresciuti e sono stati proprio loro ad accompagnarla all’altare, dopo la perdita del padre e del fratello.

Poi il colpo di scena: Eleonora Daniele chiede a Mara di fare da madrina di battesimo a Carlotta. La Venier non trattiene le lacrime.

La conversazione continua con altri video, con un saluto della madre, a cui Eleonora è fortemente legata. “Una grande donna, che ci ha insegnato tantissimo, a tener duro anche nei momenti difficili”. E poi la zia Elisetta, la maestra Odoni, i compagni di classe e gli amici, che raccontano un volto inedito di Eleonora Daniele, quello di una bambina dolce e attenta, studiosa, intelligente e divertente.