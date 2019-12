Domenica In, Eleonora Daniele parla del futuro. E svela un dettaglio sul marito

editato in: da

Appuntamento straordinario con Domenica In: per l’ultima puntata del 2019 la padrona di casa, Mara Venier, ha deciso di offrire al pubblico dei momenti sia commoventi che divertenti. Filo conduttore di quest’ultima domenica del decennio è stato l’oroscopo di Paolo Fox, con previsioni personalizzate per i vari vip presenti.

Tra i più interessanti c’è stato sicuramente l’oroscopo di Eleonora Daniele, che ha rivelato dei particolari sui progetti per il futuro e sulle sue relazioni di coppia e non. Paolo Fox ha un po’ provocato la bella Eleonora, del segno del Leone, iniziando così il suo oroscopo:

Voi Leone siete sempre molto esigenti, troppo. Forse volete troppo, volete sempre che le persone vi dimostrino che vi vogliono bene.

Eleonora Daniele, confermando quanto detto da Fox, ha in effetti detto che è così. E ha rivelato un dettaglio sul rapporto con il marito Giulio Tassoni: anche quando lui ha ragione lei non gliela dà mai vinta, per via del suo carattere permaloso.

Il discorso si è poi spostato su quanto la Daniele si aspetta per il futuro:

Spero che sia un anno molto buono. Vorrei vivere qualcosa di bello in tutti i sensi e ho paura che possa non succedere.

I timori di Eleonora Daniele sono dovuti, probabilmente, al fatto che lo scorso anno è stato davvero impegnativo dal punto di vista emozionale. Nel mese di marzo era stata proprio ospite di Mara Venier, regalando al pubblico forti emozioni: aveva infatti parlato della morte del fratello e della sua forte sofferenza.

Adesso però la conduttrice sta vivendo un momento positivo e florido, oltre che una splendida storia d’amore con Giulio Tassoni. La Daniele e Tassoni si sono sposati a settembre con una cerimonia che ha visto la partecipazione di moltissimi vip, tra cui Simona Ventura, Elena Santarelli, Al Bano e la stessa Venier.