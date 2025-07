IPA Il segreto di bellezza di Eleonora Daniele: piacersi ed essere soddisfatta

Eleonora Daniele è un’apprezzata giornalista e conduttrice televisiva. Classe 1976, ha oggi quasi 49 anni. Il tempo non ha scalfito il suo fascino, anche se la sicurezza con la quale sfoggia da tempo i suoi splendidi look, non ha sempre fatto parte di lei.

Quanto è alta Eleonora Daniele

Il compleanno di Eleonora Daniele è il 20 agosto e nel 2025 compirà 49 anni. È una donna felice e realizzata, tanto nel mondo lavorativo quanto sotto l’aspetto privato. Sappiamo di lei che è alta 1.75 m e dal 2019 è sposata con Giulio Tassoni.

Si tratta di un imprenditore dal sangue blu. Ha infatti origini nobili, essendo discendente di Alessandro Tassoni, scrittore celebre del Seicento e poeta dell’aristocrazia modenese. A scuola ne abbiamo letto tutti, essendo stato autore del celebre componimento La secchia rapita. Questo legame gli consente di vantare il titolo di Conte.

Non si vive però di sola araldica, anzi. È infatti titolare di una società farmaceutica e lavora nell’ambito della cosmesi. I due si conoscono dal 2002. Galeotto fu il Piper. Da allora non si sono più lasciati e, dopo molti anni di fidanzamento, si sono sposati, accogliendo nel 2020 la piccola Carlotta.

Il segreto di bellezza di Eleonora Daniele

Considerando come suo marito lavori nell’ambito della cosmesi, è facile pensare come uno dei trucchi, letteralmente parlando, dei look di Eleonora Daniele sia proprio il suo Giulio Tassoni. Detto ciò, c’è sicuramente un gran lavoro alle spalle del fisico che la conduttrice può vantare a quasi 50 anni.

Qualcuno, di tanto in tanto, grida alla chirurgia estetica, ma sembra proprio che questa non rientri tra i suoi segreti di bellezza. Online è facile individuare foto e video dei suoi inizi e risulta chiaro come il volto non sia stato stravolto. Il trucco è sempre presente, magari oggi più di ieri, e forse qualche intervento di medicina estetica può aiutare a distendere la pelle, ma nulla di più.

Il vero segreto è l’essere oggi in grado di accettarsi, dopo anni trascorsi a soffrire per il bullismo patito. È stata proprio lei a trovare la forza di parlarne. Era molto alta e magra da bambina, ma soprattutto molto timida. In breve era divenuta il bersaglio di alcuni ragazzini: “Mi chiamavano alicetta oppure Olivia, come l’amica di Braccio di Ferro”.

Da qui la gelosia per le sorelle maggiori, reputate “quelle belle”. Ha spiegato come la consapevolezza di poter piacere e “d’essere femmina” sia arrivata soltanto col tempo. Ormai da tempo è più serena nel rapporto col suo corpo e ciò le permette di sfoggiare sicurezza e fascino: “Oggi mi sento bene nella mia pelle e questo deriva dal fatto che sono soddisfatta del mio percorso di donna e di professionista”.