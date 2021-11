“Diletta Leotta e Can Yaman non sono mai stati insieme”: una storia finta

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman non sono mai stati insieme. O almeno è questo quello che si vocifera, ed è un aspetto che in molti si aspettavano. Solo qualche giorno fa si era discusso di un flirt con Giacomo Cavalli, ma a fare chiarezza sulla questione è stata una collega della conduttrice sportiva, Paola Ferrari. Durante un’intervista su RaiRadio1, nella trasmissione Un giorno da pecora, la Ferrari ha svelato qualche dettaglio sulla vita sentimentale di Diletta Leotta e dell’attore turco.

Diletta Leotta e Can Yaman, storia finta?

Tra domande e risposte, Paola Ferrari si è molto lasciata andare sulla Leotta. L’argomento è saltato fuori a seguito della questione DAZN, e sui cambiamenti relativi alla piattaforma streaming di sport. Tuttavia, non solo ha fatto i complimenti per il look a San Siro della collega, definendolo molto “accattivante”, ma è stato fatto un approfondimento su uno dei legami più chiacchierati degli ultimi tempi.

“Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. Una frase che forse in molti stavano aspettando. La storia d’amore tra Diletta e Can è stata più volte nell’occhio del ciclone. Nonostante gli scatti insieme postati sui social e persino le voci su un imminente matrimonio, ben pochi hanno creduto al loro rapporto.

Diletta Leotta, con chi sta oggi?

Il chiacchiericcio in rosa su Diletta Leotta è uno dei più frequenti sui tabloid. Si vociferava di un suo ritorno con Yaman, ma, dopo le dichiarazioni di Paola Ferrari, ne dubitiamo. Invece, quest’ultima ha fatto chiarezza sull’ultimo flirt della Leotta: Giacomo Cavalli. Pare che non sia lui il nuovo “fidanzato” di Diletta, ma uno sportivo. Una storia che starebbe mantenendo segreta (e chissà da quanto tempo).

“Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“. Tra i colleghi DAZN e non solo, la vita amorosa della Leotta è al centro delle chiacchiere, un po’ come per i giornali. Non resta che attendere un’eventuale risposta della diretta interessata, che in ogni caso non ha mai dato adito al gossip e ha sempre preferito rimanere in disparte.