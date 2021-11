Can Yaman e Francesca Chillemi, le foto del weekend insieme

Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Ci sarebbe un feeling particolare tra Can Yaman e Francesca Chillemi: il loro legame avrebbe oltrepassato i confini del set. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato il settimanale Chi, che ha paparazzato i due attori insieme.

Can Yaman e Francesca Chillemi, il legame oltre il set

Il settimanale Chi ha pubblicato delle immagini clamorose di Can Yaman e Francesca Chillemi, che rivelano l’esistenza di un legame che va oltre quello di due colleghi di lavoro. I due attori, che insieme stanno girando la fiction Viola come il mare, lo scorso weekend sono infatti stati sorpresi mentre, di soppiatto e separatamente, entrano e escono dallo stesso portone del palazzo di Roma dove abita lei quando si trova nella Capitale.

Il primo incontro tra il divo turco e l’ex Miss Italia è avvenuto venerdì sera: lui è arrivato e poco dopo lei è uscita per fare una spesa veloce. La mattina dopo è uscito solo Yaman, inconfondibile nonostante il tentativo di nascondere la sua identità con il cappuccio del cappotto nero tirato sul viso, gli occhiali da sole e la mascherina. In mano ha un borsone con le sue cose e ad aspettarlo in auto c’è l’amico Roberto, che lo accompagna a casa e gli porta su il borsone.

La Chillemi se n’era andata all’alba, prendendo un treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con cui passerà il weekend. Domenica sera, quando torna a Roma, la scena si ripete, ma Yaman è riuscito a sfuggire ai flash dei paparazzi, entrando nel portone della collega a tutta velocità. Stessa cosa lunedì mattina, quando ne esce alle prime ore del giorno. Ma a svelare che ha di nuovo passato lì la notte è il suo borsone, che in tarda mattinata viene prelevato e portato via da un’assistente della Chillemi.

Can Yaman e Francesca Chillemi, l’esperienza con Viola come il Mare

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno approfondito la loro amicizia sul set di Viola come il mare, fiction tutta italiana che racconta le vicende di Viola, una giornalista che da Roma viene trasferita in Palermo. Si tratta di un crime, in cui non mancano elementi di commedia, ispirato al romanzo di Simona Tanzini Conosci l’estate?.

Non è la prima volta insieme sul set per i due attori, che già in passato si erano trovati a lavorare insieme, anche se per pochissime scene, durante le riprese di una puntata di Che Dio ci Aiuti, serie in cui l’attrice è invece protagonista fin dall’inizio insieme ad Elena Sofia Ricci.

La riprese della serie Viola come il mare, forse galeotta di questo nuovo amore nato tra una battuta e l’altra, sono iniziate lo scorso settembre e probabilmente andrà in onda su Rai 1 nel 2022.

Can Yaman e Francesca Chillemi, le loro situazioni sentimentali

Le foto dei due attori diffuse dal settimanale Chi hanno sollevato un polverone. Can Yaman – sebbene nell’ultimo periodo gli siano stati attribuiti diversi flirt – ha chiuso ormai da tempo la storia con Diletta Leotta e avrebbe il cuore libero. Lo stesso invece non si può dire per Francesca Chillemi: dal 2015 ha accanto il compagno Stefano Rosso, e l’anno successivo ha accolto la primogenita, la piccola Rania.